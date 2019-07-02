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02/07/2019 18:15

【虛擬銀行】雷蛇：一定會考慮申請新加坡虛擬銀行牌照

　　《經濟通通訊社２日專訊》新加坡金管局計劃發行５張虛擬銀行牌照，雷蛇（０１３３７）
表示會考慮申請牌照。
　　雷蛇策略總監李立明讚揚當局在開放新加坡銀行業方面具前瞻性，為消費者和企業開闢了更
多的選擇。公司一定會考慮申請虛擬銀行牌照，熱衷於推動新加坡金融業的創新。
　　他又提到，公司的金融科技業務在東南亞地區迅速發展，旗下的電子支付系統Ｒａｚｅｒ　
Ｐａｙ　ｅ－ｗａｌｌｅｔ已處理了數十億美元交易，是馬來西亞最大的電子錢包之一，並即將
在新加坡推出。公司早前亦宣布與ＶＩＳＡ合作，推出預付方案。（ｓｋ）

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