《小傳日記》中美肯再傾，魚缸價量升；科技股躍起，賭仔心歡喜！

《小傳日記》中美兩位元首喺Ｇ２０峰會上終於有計傾，雙方同意重開談判，重點就係之前

華為被封殺問題將會解凍，意味花旗國晶片終於有客仔之餘，神州又唔使咁頻撲搵供應商。今日

（２日）魚缸高開高走，其中即月期指都見過二萬九關口，但恆指反而被頂住係關口位上唔到，

最高都係見２８９５９點，睇怕淡友係關口位守得幾硬淨。個股方面，手機設備同濠賭兩個板塊

好似打咗枝強心針咁活潑，「手機孖寶」舜宇（０２３８２）同瑞聲（０２０１８）穩佔藍戰士

三甲位置，內需、內銀、內房、內銀股都有不同程度升幅。

恆指最終收報２８８７５點，升３３２點，升幅逾１巴仙，成交１１２３﹒８億銀升近五成

七。國企指數收報１０８８１點，跌１５點，跌幅不足半個巴仙。

Ａ場今日反而表現牛皮，上証收報３０４３點，跌不足１點；深証收報９５４５點，升

１５點或，升幅不足半巴仙。兩市合共成交額５３８６﹒８６億人仔。

大隻藍戰士今日真叻仔，大象（００００５）升逾１巴仙，報６５﹒３５銀；生發發（００

３８８）抽高近２巴仙，報２８０銀。ＱＱ（００７００）今日重返３６０銀關口，急升近３巴

仙，報３６２﹒４銀。中移動（００９４１）表現靠穩，微漲一格，收報７１﹒２銀。ＡＩＡ（

０１２９９）破頂見８６﹒３銀，收漲逾２巴仙報８６﹒２銀。



＊內銀炒除凈招行有得升，內險誕新規平保卻威威＊



內銀今早隨市走高，之後部分出現回吐。交行（０３３２８）全日保持升勢，升２巴仙，報

６﹒０５銀，重上２０天線（５﹒９４８銀）、５０天線（５﹒９８６銀）同１０天線

（６﹒０３１銀）；招行（０３９６８）後日（４日）除凈，反彈逾１巴仙，報３９﹒５銀；建

行（００９３９）今日除息，升幅無咁明顯，只得唔夠半巴仙，報６﹒３９銀；工行

（０１３９８）跌約半個巴仙，報５﹒６７銀。

內險股雖然有新規例出台，唔比保險資金投資基礎資產屬於國家同監管部門禁止嘅行業或產

業嘅資金信託，但整體板塊仍然表現醒神，其中平保（０２３１８）飆３巴仙報９６﹒６５銀，

盤中曾高見９８銀創歷史新高；國壽（０２６２８）急漲近４巴仙，報２０銀；新華保險

（０１３３６）踢高３巴仙，報３９﹒１５銀；太保（０２６０１）升近３巴仙，報３１﹒３５

銀；太平（００９６６）揚逾３巴仙，報２１﹒４５銀。



＊習特會搞掂侵侵唔老點，貿易相關股缸友好照顧＊



比女人仲多變嘅侵侵（特朗普）喺上禮拜六開完「習特會」之後，又突然讓步落「柯打」，

畀花旗國嘅企業有限度咁又放寬對華為嘅限制喎。收到好消息，一眾手機設備佬仲唔笑到見牙唔

眼，今日齊齊起飛，舜宇光學埋單為成績最佳藍戰士，飛起９％，報８８﹒２元；丘鈦科技

（０１４７８）衝上１４巴仙，報６﹒７９銀；比亞迪電子（００２８５）彈高７巴仙，報

１１﹒９２銀；高偉電子（０１４１５）跳起７巴仙，報１﹒５銀；瑞聲科技起飛７巴仙，報

４７﹒５銀。

同貿易戰相關嘅５Ｇ設備佬都唔執輸，一齊孖住升，中興（００７６３）埋單踼高３巴仙，

報２３﹒３銀；鐵塔（００７８８）跳起５巴仙，報２﹒１５銀；中移動（００９４１）升一格

報７１﹒２銀。中通服（００５５２）升１巴仙，報６﹒１５銀；長飛光纖光纜（０６８６９）

有近２巴仙進帳，報１６﹒２２銀。



＊博彩收入勁濠賭佬生性，中金力薦買國航佬河蟹＊



馬交６月博彩收入按年上升近６巴仙，同時都喺今年以嚟錄得最大按年升幅嘅月份，令到今

日濠賭佬嗰走勢強勁，新濠國際（００２００）埋單衝刺７巴仙，報１８﹒５２銀。永利馬交（

０１１２８）踢高６巴仙，報１８﹒５２銀。金沙（０１９２８）彈起７巴仙，報４０﹒１銀。

美高梅（０２２８２）跳上７巴仙，報１４﹒１８銀。德銀話銀娛（０００２７）因為有馬交博

彩貴賓業務嘅收入企穩因素支持，上調咗佢嗰評級同目標價，銀娛埋單就彈高７巴仙，報

５６﹒４銀。

中金就話依家國航（００７５３）、東航（００６７０）和南航（０１０５５）嘅估值水平

都喺低位，建議缸友可以趁低吸納，以上三隻都今日大概彈起５巴仙，分別報８﹒２５銀、

４﹒８２銀同埋５﹒７３銀。其他航空佬表現都唔差，國泰（００２９３）飛起逾半巴仙，報

１１﹒７６銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

