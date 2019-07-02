《真知灼見－溫灼培》中美Ｇ２０峰會後的環球投資新形勢

《真知灼見》於過去周末（２９日）的中美峰會上，中美兩國領導人達成協議，美方不再對

中國產品加徵新關稅。換言之，市場一直最關心，中國餘下輸往美國的３０００億美元進口貨品

將不會被徵關稅。但是，已被徵的２５００億貨品關稅則維持不變。另外，美國亦會暫緩對中國

電訊商的科技設備禁運。而為換取美國上述讓步，中國承諾會大量購買美國農產品以作交換。至

於兩國的經貿團隊將會繼續就貿易問題進行討論，但就沒有像以往一樣，要在某某特定日期必須

談判完成。看似第一階段的中美貿易談判已告完成，料雙方可能會停止進一步的互相攻擊，直至

明年美國大選結束。對於上述情況，市場的初步反應良好。周一（１日）晚美股道指進一步升１

１７點，但外幣市場則相較平穩。澳元在７０美仙依然面對強大上升阻力；避險情緒雖減退，但

亦未見日圓匯價下跌，日圓維持靠近１０８兌１美元邊緣。



＊環球市場可看好＊



中國５Ｇ技術領先全球，且鋪設５Ｇ網絡比其他國家便宜及有效。但就是中國５Ｇ技術再好

，如沒有美國提供核心晶片，中國５Ｇ技術也難發揮。美國總統特朗普本想禁止美國晶片商供給

晶片與中國電訊設備商以打擊中國科技發展。但美國晶片商竟繞過美國政府禁令，把海外生產的

晶片賣予中國電訊商。既然特朗普不能阻止中國５Ｇ發展，便唯有做個順水人情不再阻止美國晶

片商直接賣晶片予中國。筆者一直的分析簡單，只要中美的貿易摩擦不再擴大減少對全球經濟帶

來衝擊，全球央行又願意繼續寬鬆以紓緩環球經濟壓力；加上５Ｇ發展不受阻礙，給予時間讓

５Ｇ面世，未來環球經濟將能高速增長並帶動投資氣氛暢旺。筆者建議可重新看好環球股市、商

品、澳元及新西蘭元這些跟經濟走的市場。



＊英脫歐憂慮所在＊



環球經濟現時的唯一憂慮，反而是英國的「脫歐」問題。據英國《衛報》所作的最新民調指

，主張「硬脫歐」的約翰遜，其本月勝出保守黨黨魁選舉的支持率高達５０％。相反，其對手現

任外相候俊偉的支持率只有３０％。如英國「硬脫歐」，英國經濟自然受損，其震盪相信亦會席

捲全球。最後值得留意，在中美貿易磨擦減退下，市場隨即降低今年對聯儲局的減息預期。雖然

市場仍對７月聯儲局減息預期達１００％，但對今年減兩次息的預期已降至只有５５％。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

