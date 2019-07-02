《宏觀銓局－馬桂銓》三大因素、兩個情境

《宏觀銓局》近期，美國股債市均受三大因素影響，但這些因素令兩個市場呈現出截然不同

的情境。在債券市場，１０年期國債收益率跌至２％以下，預示經濟將會放緩。對照歷史，在

２００８年底全球金融危機最嚴重的時候，十年期國債收益率從沒跌破２％的阻力位，最低僅到

２﹒０５５％。在美國國債收益率不斷尋底的同時，美股卻一再創出新高。就在截稿前，美國標

準普爾５００指數距離２０１９年４月３０日上到２９４５﹒８３點的歷史高位，相差不足２０

點，或１％。在債券市場發出警告的同時，股市全速前進。

目前三個最普遍的市場驅動因素分別是：（１）對聯儲局減降息期望；（２）貿易戰升級的

擔憂；及（３）宏觀經濟數據轉弱。直到２月份，市場仍然相信聯儲局會按兵不動，在２０２０

年之前都不會減息。但５月特朗普總統出人意料地退出中美貿易談判，並對墨西哥進口產品加徵

關稅，投資者開始預期息口會下跌，並開始計入定價中。市場現在預計今年內會減息兩次。全球

貿易前景未明，美中雙方會談又反反覆覆，加上美國出其不意對墨西哥加關稅，並威脅對德國進

口汽車加徵關稅，投資者面對以上種種不明朗因素。近日宏觀經濟數據顯示經濟前景模糊，最新

的美國就業報告亦令投資者失望。非農業就業人數繼４月份增加２２﹒４萬人之後，５月份僅增

加７﹒５萬人，遠低於市場預期的１７﹒５萬人。與國際貿易直接相關的板塊在過去幾個月已經

減緩招聘，趨勢似乎蔓延至相關行業。私人企業在招聘上態度謹慎，反映對經濟信心動搖。另外

，作為美國製造業活動指標的ＩＳＭ製造業指數，在５月份已跌至２０１６年１０月以來的最低

水平，正正表明特朗普總統與中國的貿易戰正在對其經濟造成壓力。

那麼債券和股票市場的表現何以大相逕庭？筆者認為１０年期國債投資者關注的是美國經濟

的中期前景。聯儲局減息並不會加強他們的信心，反而會提醒債券投資者未來經濟表現不佳，以

致當局要先行減息來應對。對於股票投資者而言，他們通常關心股票定價及現金流。一旦減息，

對一些本來沒有風險的計價要重新考慮。只要所有條件相同，減低所謂的無風險利率會令股票更

貴。

資產配置方面，筆者立場中立。數據反映美國經濟惡化，卻被聯署局的寬鬆政策沖淡，因此

貿易糾紛變成了左右市場的關鍵因素。儘管報道說習近平主席將會在大阪舉行的Ｇ２０峰會上和

特朗普總統見面，但雙方能否就貿易衝突達成協議仍未可知。因此，我在股票和債券之間繼續維

持中立，地區方面則仍以美國為首選。

《安聯投資大中華及東南亞基金業務客戶投資策略師 馬桂銓》

