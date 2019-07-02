中美貿易緊張關係緩和，港股收升３３２點報２８８７５，破百天線



《經濟通通訊社２日專訊》上周六（２９日）的「習特會」一如預期取得進展，中美於未來

六個月將繼續進行貿易談判，兩國亦承諾不會升級貿易戰，加上美方在「華為」封殺態度上軟化

，港股今早順勢高開３６１點，其後升幅一度最多擴至４１６點，惟未能突破二萬九關，全日高

見２８９５９點。雖然多隻重磅股受追捧，而貿易相關股亦獲不少資金湧入，但港股升幅未能進

一步擴大，最終全日升３３２點或１﹒１７％，報２８８７５點，收復１００天線（２８５９２

點）。主板成交１１２３﹒８億元，較上周五（２８日）增加５６﹒６％。

國企指數收報１０９８１點，漲９９點或０﹒９１％。

Ａ股表現牛皮，滬指報３０４３點，跌不足１點。深成指報９５４５點，升１５點。兩市全

日成交５３８７億人幣，較上周五大升２９﹒６５％。



＊手機設備５Ｇ股急漲，申洲創科創上市新高＊



美方擬在華為問題上讓步，刺激手機設備股造好，舜宇（０２３８２）急升９﹒２９％，報

８８﹒２元，為升幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）漲７﹒１０％，報４７﹒５０元。比亞迪電

子（００２８５）揚６﹒８１％，報１１﹒９２元。通達（００６９８）走高８﹒３３％，報

０﹒６５元。富智康（０２０３８）升６﹒９％，報０﹒９３元。鴻騰精密（０６０８８）漲

２﹒８５％，報３﹒２５元。

華為解禁亦刺激５Ｇ概念股造好，中興通訊（００７６３）升３﹒３３％，報２３﹒３元。

中國鐵塔（００７８８）揚４﹒８８％，報２﹒１５元。長飛光纖（０６８６９）走高

１﹒７６％，報１６﹒２２元。昂納科技（００８７７）揚５﹒０１％，報４﹒４元。京信通信

（０２３４２）抽高４﹒６％，報１﹒８２元。

出口工業股受貿易戰緩和所帶動，申洲（０２３１３）升４％，報１１１﹒７元，盤中高見

１１１﹒８元，創上市新高。敏華（０１９９９）揚６﹒１％，報３﹒６５元。偉易達

（００３０３）漲３﹒７２％，報７２﹒５元。創科（００６６９）走高２﹒７６％，報

６１﹒４５元，盤中高見６２元，創上市新高。



＊工行受壓最差國指股，中煙高招股價逾３倍＊



重磅股方面，騰訊（００７００）旗下騰訊雲以５﹒２億元人民幣，成功中標長沙市城市超

級大腦項目，全日升２﹒７８％，報３６２﹒４元，重上百天（約３５５﹒８２元）及五十天線

（約３５５﹒６８元）。友邦（０１２９９）漲２﹒３１％，報８６﹒２元，盤中高見８６﹒３

元，創上市新高。匯控（００００５）升０﹒８５％，報６５﹒３５元。港交所（００３８８）

走高１﹒５２％，報２８０元。中移動（００９４１）窄幅升０﹒０７％，報７１﹒２元。建銀

（００９３９）揚０﹒１４％，報６﹒３９元。工行（０１３９８）逆市挫０﹒５３％，報

見９８元，創上市新高。

汽車股全線上揚，東風（００４８９）急升５﹒６２％，報６﹒７６元，為升幅最大國指股

。吉利（００１７５）揚２﹒４％，報１３﹒６８元。北汽（０１９５８）飆６﹒７３％，報

５﹒２３元。長汽（０２３３３）漲５﹒１９％，報５﹒８８元。廣汽（０２２３８）升

３﹒７２％，報８﹒６５元。華晨（０１１１４）走高４﹒５１％，報９﹒０３元。比亞迪

（０１２１１）升３﹒２９％，報４８﹒７元。

多隻半新股落鑊，中煙香港（０６０５５）飆５２﹒３％，報１９﹒８６元，盤中高見

２１﹒３元，較招股價４﹒８８元高３﹒３６倍。鷹普精密（０１２８６）急升３９﹒８７％，

報４﹒２１元，盤中高見４﹒９１元，高招股價６３﹒７％。翰森製藥（０３６９２）揚

５﹒３３％，報２１﹒７５元，盤中高見２２﹒４０元，較招股價１４﹒２６元高五成七。

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