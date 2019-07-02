《經濟通通訊社２日專訊》立法會大樓昨日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞。多個警務人
員協會代表見記者時，形容該批示威者為「暴徒」，對昨日的行動表示強烈譴責，又指責有立法
會議員阻礙警隊執法。他們址表示，不認同前線指揮官有出現失誤。至於警方是否擺「空城計」
，他們未有正面回應，只著記者詢問發表這言論的人士。（ｃｗ）（ｚｚ）
02/07/2019 16:48
【移交逃犯】多個警務人員協會代表強烈譴責示威者衝擊立會行為
《經濟通通訊社２日專訊》立法會大樓昨日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞。多個警務人
員協會代表見記者時，形容該批示威者為「暴徒」，對昨日的行動表示強烈譴責，又指責有立法
會議員阻礙警隊執法。他們址表示，不認同前線指揮官有出現失誤。至於警方是否擺「空城計」
，他們未有正面回應，只著記者詢問發表這言論的人士。（ｃｗ）（ｚｚ）
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