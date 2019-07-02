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02/07/2019 17:14

【香港政情】政府總部明日重開

　　《經濟通通訊社２日專訊》行政署宣布，添馬政府總部將於明日（３日）重新開放，員工可
使用東翼二樓入口進出。政府車輛及持有政府總部通行證的車輛可經龍和道及添華道進入政府總
部西翼。（ｃｗ）（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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