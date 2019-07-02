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即市新聞

02/07/2019 17:33

【移交逃犯】梁定邦承諾就線報保密，惟指如涉犯罪有義務告知警方

　　《經濟通通訊社２日專訊》監警會將對近日發生的數次大型公眾活動作全面審視和作報告。
監察會主席梁定邦承諾報告會跟從保密原則，但惟公眾提供的資料內容如涉犯罪行為，監察會有
義務告知警方。梁定邦亦表示公眾有權選擇沉默，在收集公眾資料的網站，會有字句提醒公眾提
供資料的風險。
　　對於警方昨夜在立法會一帶的清場行動，梁定邦表示暫時不作評論，但他指示威者昨晚衝擊
立法會的行為是違法。（ｈｍ）（ｚｚ）

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