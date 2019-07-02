【移交逃犯】特首歡迎監警會查近期大型公眾活動，望半年內有報告

《經濟通通訊社２日專訊》行政長官林鄭月娥今日（七月二日）歡迎獨立監察警方處理投訴

委員會（監警會）主席根據《獨立監察警方處理投訴委員會條例》（第６０４章）的法定職能，

主動詳細審視近期的大型公眾活動。她指，因應有關工作涉及重大公眾利益，已要求監警會考慮

在六個月內向提交報告以及相關建議，並在切實可行的情況下盡早公開報告。

林鄭月娥表示，將全力支持有關審視工作，並承諾香港特別行政區政府將會全面配合監警會

，亦會確保給予監警會秘書處充足資源進行相關工作。（ｆｗ）（ｚｚ）

