【移交逃犯】梁君彥：立會內部受嚴重破壞，未來兩周不會舉行會議

《經濟通通訊社２日專訊》立法會大樓昨日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞。立法會主席

梁君彥今早抵達立法會了解情況，他其後在中午１２時左右見記者，指立法會內部不同程度破壞

，包括地下報案控制室遭到破壞，所有保安系統不能運作，對此感到極度遺憾痛心，並予以最嚴

厲譴責。他指由於立法會損毀十分嚴重，預計需要長時間恢復，未來兩個星期都不能舉行會議，

但對無立法會員工受傷深感欣慰，強調無論任何政見，但不可訴之暴力。

他強調，議員不是提早放暑假，認為此時各議員都有責任與政府、其他黨派溝通，大家「停

一停、諗一諗」。

梁君彥稱，會與秘書處商討後續工作，希望可盡快回復原狀。他指，另覓地方開會並不切實

可行。他又指，現時警方正在調查中，立法會職員暫未能到立法會點算損失。

對於有意見認為，警方棄守立法會引示威者進內，認為警方也有責任。梁君彥認為，由於當

時已授權警方在立法會內佈防，因此要尊重他們的指揮。

示威者闖入立法會期間，將現任立法會主席梁君彥及其中一名前任主席范徐麗泰的油畫大肆

破壞，惟另一名前任主席曾鈺成的油畫則毀損較為輕微。梁君彥被問到對此有何感受，他直言「

傷心、心痛」，但強調是對立法會整體被破壞感到心痛。（ｃｗ）（ｚｚ）

