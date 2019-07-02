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即市新聞

02/07/2019 16:13

【移交逃犯】金融服務界聯署譴責衝擊立法會行為

　　《經濟通通訊社２日專訊》立法會大樓昨日（１日）被示威者衝擊及闖入破壞。立法會金融
服務界議員張華峰與其界別內１１個聯會，聯署發出譴責聲明，批評該批人士為「暴徒」，指責
他們漠視警方的多番警告，以暴力衝入立法會，令會議廳及立法會大樓多處地方遭到嚴重破壞，
並且做出弄污特區區徽，撕毀基本法等激烈行為。聯署者予以最嚴厲的譴責，認為這不但有損港
人重法治，重守法、重和平的核心價值，對一國兩制在香港成功落實造成破壞，對香港國際金融
中心的形象更造成前所未有的衝擊，嚴重威脅社會的穩定和秩序。
　　聲明表示，會全力支持警方嚴正執法，並對警方昨天和今天的執法手法表示讚賞。他們又指
，明白年青人有理想，對香港的未來有憧憬，對政府的期望有落差，但勿再做出破壞社會安寧或
任何不理性的違法行為。
　　他們指，對特首承諾會以更開放和更包容的方式帶來施政新風表示支持，並期望特區政府要
致力團結香港社會上下，共同發展，盼望香港市民都可繼續過着安居樂業的生活。
　　聯署的聯會包括：香港上市公司商會、香港中資證券業協會、香港證券學會、香港證券業協
會、證券商協會、香港股票分析師協會、香港網上經紀協會、香港證券及期貨專業總會、香港貴
金屬同業協會、香港中國金融協會、香港中資基金業協會、立法會金融服務界張華峰議員辦事處
。（ｃｗ）（ｚｚ）

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