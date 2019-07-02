《股金豐采－涂國彬》貿談見轉機，減息概率變

《股金豐采》隨著全球經濟增長可能放慢，各國央行均密切留意經濟數據，稍有不及預期，

便要小心起來，寧鬆莫緊的態度，令市場上投資者押注的方向更清楚。

舉例而言，美聯儲官員釋放轉向信號，去年仍是每季加息一次，如今是不加不減，但面對國

際市場的不明朗因素，尤其貿易方面的風險，外界的減息預期顯而易見。



＊從加息到減息＊



事實上，最近美聯儲議息後，外界這方面的想法是加強了，利率期貨所顯示，７月份的減息

概率一度升至１００％。從之前持續加息，到去年底停加息並轉觀望，再如今關注經濟前景，承

諾以適當行動支持經濟擴張。

如此一來，美股獲支持，一直在高位，似是高處不勝寒，但整體而言，對比其他地方，美國

經濟仍有優勢，美股強勁亦屬合理。５月稍作調整後，近期又收復失地，再試高位。

誠然，早前中美貿易談判有不明朗，的確拖累過不少風險資產，包括美股。不過，就在上周

末，領導人會面，貿易談判重回正軌，樂觀情緒帶來支持，恐慌指數ＶＩＸ連跌四天，標普創新

高；美股科技板塊走高，納指亦曾接近今年４月高位；道指逼近兩萬七，接近新高。



＊概率隨事態改＊



當然，這並不等於貿易爭端就此完全解決，投資者仍要謹慎，但起碼從最新的利率期貨所見

，７月減息概率有點回降，說明事態有轉機，市場亦順應改變押注。

由此可以領會，市場非一成不變的，不久前人人以為必然減息云云，若事態有變，再加上經

濟若非真的明顯轉差，減息即使是可能，但短期內可能性卻不大。

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

