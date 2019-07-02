《鍾之日記》貿戰暫緩，香江回氣

《鍾之日記》７月２日，香港天氣：晴陰不定。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



「習特會」在Ｇ２０大阪峰會順利舉行，兩國元首同意，在平等和相互尊重基礎上重啟經貿

磋商，美方不再對中國產品加徵新的關稅。特朗普更對封殺華為的立場有所軟化，宣布將允許美

國企業向華為出售科技產品。

美銀美林認為，「習特會」結果大致符合預期，唯一驚喜是特朗普允許美國企業繼續向華為

出售高科技產品，預計雙方將於夏季末達成協議，惟只會是部分協議。盡管美國暫緩新一輪關稅

措施，但由於外部需求和投資動能減弱，預計今年下半年中國經濟依然疲軟。穆迪亦認為，本已

徵收的關稅並未取消，目前雙方所達成的共識或部分緩解金融市場的負面情緒，並支持短期經濟

增長。



＊港股收升３３２點，破百天線＊



香江魚缸今早高開３６１點，其後升幅一度最多擴至４１６點，惟未能突破二萬九關，全日

高見２８９５９點。雖然多隻重磅股受追捧，而貿易相關股亦獲不少資金湧入，但港股升幅未能

進一步擴大，最終全日升３３２點或１﹒１７％，報２８８７５點，收復１００天線。

國務院總理李克強今日出席大連夏季達沃斯論壇開幕式並發表特別致辭指，中國將深化金融

業和現代服務業開放，將於２０２０年提前一年實現取消對證券公司、基金管理公司、期貨公司

、壽險公司等金融領域的外資股比限制。

中資金融股分化，建行（００９３９）升０﹒１４％，工行（０１３９８）跌０﹒５％，為

跌幅最大國指股。平保（０２３１８）升３﹒０４％，盤中高見９８元，創上市新高。



＊Ａ場昨日大升今日顯疲憊＊



滬深股市昨日如常開市，中美貿戰暫緩帶來的利好已在昨日反映，滬綜指昨日大漲２％衝破

三千關後，今早疲軟稍微回吐，尾盤行情轉佳一度倒升，高見３０４８﹒４８點刷新５月以來新

高，惟全日則仍跌０﹒０３％，報３０４３﹒９４點，深成指全日升０﹒１６％。

人民銀行連續七日停逆回購，今日淨回籠９００億元人民幣，不過，銀行體系流動性總量處

於較高水平，Ｓｈｉｂｏｒ全線跌，隔夜更跌穿１％，報０﹒９１４％，創逾１０年新低。

兩市全日成交５３８７億元人幣，陸股通在香港七一假期後首度開通，全日流入１１﹒２２

億人民幣。



＊特朗普主動讓步放生華為，供應商股價心花放＊



習特會除了最核心的中美貿易戰議題外，另一個令人關心的議題就是華為被美方制裁而引發

的一系列風波，在兩國元首會晤前，有指中方將美國「放生」華為作為其中一個休戰條件。特朗

普在記者會上表示，會晤期間兩人曾討論華為問題，他認為美國公司可以繼續賣貨給華為，但這

不代表美國商務部將華為從「實體清單」移除，特朗普指會就該問題再討論。至於華為「太子女

」孟晚舟在加拿大被捕的事件，特朗普則表示當日沒有討論到。

至於中國外交部被問到中方會否為解決華為問題而作出讓步，發言人則反問記者「為何覺得

中方非得要作出讓步」。

美國白宮經濟顧問庫德洛表示，華為有很大機會取得新牌照，容許獲得美國供應的零件，不

過強調向華為提供的零件只限於全球普遍發售的產品，而最為敏感的產品則繼續被禁，外界推測

其所指的「敏感產品」會否包括晶片，但被視為華為死穴的操作系統及Ｇｏｏｇｌｅ系應用程式

方面，則有機會獲解禁，華為昨日表示，正在等待美國商務部就能否在華為手機上重新使用安卓

系統發布指引。

華為半死後見曙光，一眾供應商股價急升，舜宇光學（０２３８２）漲９﹒３％，瑞聲科技

（０２０１８）、高偉電子（０１４１５）升７﹒１％，比亞迪電子（００２８５）升

６﹒８％，富智康集團（０２０３８）升６﹒９％。

就目前所知的會談內容來看，在中國政府未作出明顯讓步的情況下，「習特會」達成了貿易

戰休戰，以及特朗普同意放生華為，被美國共和及民主兩黨的國會議員批評，可見華為未來日子

仍然難過。



＊內地加快新能源車發展，汽車股齊聲飆＊



內地汽車市場正處銷售寒冬，故新能源汽車的市場及技術發展愈發受重視。２０１９世界新

能源汽車大會今日在海南召開，國家主席習近平致賀信指出，新能源汽車產業正進入加速發展的

新階段，強調中國堅持走綠色、低碳、可持續發展道路，願同國際社會一道，加速推進新能源汽

車科技創新和相關產業發展。

另外，對於儲能技術與發展，發改委等四部委印發通知，要求推進新能源汽車動力電池儲能

化應用，包括持續推進停車充電一體化建設，促進能源交通融合發展，為新能源汽車動力電池儲

能化應用奠定基礎。同時，繼續推動儲能產業智能升級和儲能裝備的首台（套）應用推廣，支持

符合條件的儲能裝備申請享受首台（套）重大技術裝備保險補償政策。

消息利好，加上大市氣氛轉勢，此前頻頻捱沽的汽車股今日重拾強勢。北京汽車

（０１９５８）飆６﹒７％，長城汽車（０２３３３）急升５﹒２％，華晨中國（０１１１４）

漲４﹒５％，比亞迪（０１２１１）升３﹒３％，吉利（００１７５）升２﹒４％，中升控股（

００８８１）亦升２﹒３％。

而獲大摩上調評級至「增持」的廣汽（０２２３８）及東風（００４８９）亦分別漲

３﹒７％和５﹒６％。



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