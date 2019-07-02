《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家主席習近平簽署並發布特赦令，對部分
服刑罪犯給予特赦安排。
獲得特赦的９種罪犯，包括曾參與抗日戰爭、或其他保衛國家主權的戰事、年滿７５歲、身
體有嚴重殘疾等罪犯，但不包括干犯貪污受賄、殺人、強姦等嚴重犯罪。
中華人民共和國成立７０周年，特赦部分罪犯，有利弘揚國內全面依法治國理念，展現中國
人權司法保障水平，進一步樹立開放、民主、的國際形象。
02/07/2019 08:57
【駐京專電】習近平簽發特赦令，特赦９種罪犯
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家主席習近平簽署並發布特赦令，對部分
服刑罪犯給予特赦安排。
獲得特赦的９種罪犯，包括曾參與抗日戰爭、或其他保衛國家主權的戰事、年滿７５歲、身
體有嚴重殘疾等罪犯，但不包括干犯貪污受賄、殺人、強姦等嚴重犯罪。
中華人民共和國成立７０周年，特赦部分罪犯，有利弘揚國內全面依法治國理念，展現中國
人權司法保障水平，進一步樹立開放、民主、的國際形象。
|國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
|生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
|生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
|生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
|生財有道28/06/2019
【定存攻略】半年結後拆息或回落 虛擬銀行能否繼續推高存息？
|FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰