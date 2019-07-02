【駐京專電】習近平簽發特赦令，特赦９種罪犯

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家主席習近平簽署並發布特赦令，對部分

服刑罪犯給予特赦安排。

獲得特赦的９種罪犯，包括曾參與抗日戰爭、或其他保衛國家主權的戰事、年滿７５歲、身

體有嚴重殘疾等罪犯，但不包括干犯貪污受賄、殺人、強姦等嚴重犯罪。

中華人民共和國成立７０周年，特赦部分罪犯，有利弘揚國內全面依法治國理念，展現中國

人權司法保障水平，進一步樹立開放、民主、的國際形象。

