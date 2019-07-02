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即市新聞

02/07/2019 08:10

【聚焦數據】內地６月官方製造業ＰＭＩ持平４９﹒４％，略低預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》國家統計局公布，２０１９年６月，中國製
造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒４％，與上月持平，略遜市場預期的４９﹒５％。
　　從企業規模看，大型企業ＰＭＩ為４９﹒９％，比上月下降０﹒４個百分點，微低於臨界點
；中、小型企業ＰＭＩ為４９﹒１％和４８﹒３％，分別比上月回升０﹒３和０﹒５個百分點，
位於臨界點以下。
　　新訂單指數為４９﹒６％，比上月下降０﹒２個百分點，位於臨界點之下，表明製造業產品
訂貨量有所減少。
　
＊非製造業商務活動指數為５４﹒２％位於擴張區間＊
　
　　２０１９年６月份，中國非製造業商務活動指數為５４﹒２％，比上月微落０﹒１個百分點
，繼續位於擴張區間。
　　分行業看，服務業商務活動指數為５３﹒４％，比上月回落０﹒１個百分點，服務業繼續保
持穩步擴張。從行業大類看，鐵路運輸業、航空運輸業、電信廣播電視衛星傳輸服務、貨幣金融
服務和保險業等行業商務活動指數位於５９﹒０％及以上的較高景氣區間，業務總量較快增長；
道路運輸業、住宿業、餐飲業和居民服務及修理業等行業商務活動指數低於臨界點，業務總量有
所回落。建築業商務活動指數為５８﹒７％，比上月上升０﹒１個百分點，繼續位於較高景氣區
間，建築業生產活動略有加快。

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