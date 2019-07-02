【駐京專電】銀保監發布險資投資集合資金信託新規

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》銀保監發布通知，將強化對保險資金投資集

合資金信託的業務監管，發揮保險資金長期穩健投資優勢，進一步提升保險資金服務實體經濟質

效。

《關於保險資金投資集合資金信託有關事項的通知》由原來的８條增加為１９條，保留了保

險機構投資資金信託的決策授權機制、專業責任人資質、基礎資產範圍、法律風險、投後管理、

信息報送、行業自律管理等要求；調整了信託公司條件、信託信用等級、關聯交易、責任追究等

內容；新增禁止將信託作為通道、強化信託公司主動管理責任、對底層資產進行穿透、加強投資

者適當性管理、設置投資比例限制以及信用增級安排和免增信條件等要求。



＊擴大「保信」合作範圍＊



《通知》放鬆了近三年未受監管機構行政處罰的規定。明確信保業務中信託機構的選擇標準

為近一年公司及高級管理人員未發生重大刑事案件且未受到監管機構行政處罰；在標的上，所投

非標類債券由不得低於Ａ級改為不得低於ＡＡ級，且《通知》明確規定不得投資劣後級債券；在

集中度方面，《通知》規定險資投資同一集合資金信託的投資金額不得高於該產品實收信託規模

的５０％，險資及其關聯方投資同一集合資金信託的投資金額不得高於該產品實收信託規模的８

０％（ＡＡＡ級信託除外）；在投資嵌套方面，從過去「存在兩層或多層嵌套」需向監管機構報

告收緊為「存在一層嵌套」。此外，《通知》禁止信託公司為險資提供通道業務或讓渡主動管理

責任。

銀保監表示，《通知》的發布是銀保監會推動保險資金更好地服務保險主業和實體經濟的重

要舉措。擴大「保信」合作範圍，有利於為保險機構和信託公司營造良好的公平競爭環境；明確

保險資金去通道、去嵌套的監管導向，有利於限制不合理、不合規的投資業務開展；明確保險資

金投資信託的信用增級安排不得由金融機構提供，有利於打破金融機構剛性兌付；明確基礎資產

投資範圍，有利於進一步發揮信託公司在非標資產方面積累的行業優勢，引導保險資金更多地流

入實體經濟。同時，《通知》實行「新老划斷」，有利於維持機構必要的流動性和市場穩定，確

保制度平穩過渡。

