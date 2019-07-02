【駐京專電】全國多地７月啟動實施國六機動車排放標準

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》７月１日起，北京、上海、天津、河北、廣

東等多地開始實施國六排放標準。部分地區提前實施國六排放標準。

北京市近日發布的《關於北京市提前實施國六機動車排放標準的通告》顯示，移動源排放污

染是北京市大氣環境污染的主要來源之一。北京市機動車保有量近６２１萬輛，從新一輪ＰＭ２

﹒５來源解析看，本地排放貢獻中移動源污染佔比最大，達４５％。國六標準限值進一步加嚴

，將減少機動車污染排放。

