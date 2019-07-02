【駐京專電】北京大興國際機場竣工，機場高速公路正式通車

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２日北京專電》北京大興國際機場６月３０日各建設主體負

責的主要工程項目如期順利竣工。大興機場工作重心將從工程建設轉向投運準備階段。此外，北

京大興國際機場高速公路及大興國際機場北線高速公路正式通車。未來，旅客從南五環駕車前往

大興國際機場只需２０分鐘。

東航、南航等天合聯盟的航司都將轉場至大興。按計劃，在大興機場啟用之初，東航將首批

完成包括北京大興國際機場至杭州、越南峴港等１２條航線，往返２４個航班的轉場。到

２０２０年夏秋航季，該公司計劃將除每天４６班京滬線之外的首都機場所有航線轉場至大興機

場，約佔東航在京運營航班量的８０％。

隨著大興機場的啟用，中國聯合航空將在「一夜之間」完成６０多架飛機、４０００多名員

工從南苑機場到大興機場的轉場，舊的南苑機場也要隨即關閉。據稱中聯航將成為首家整建制進

駐北京大興國際機場、首家運營的航空公司。

隨著主要工程的如期竣工，下一步大興機場將開展聯調聯試、投運演練等相關工作，在投入

運營的準備階段還將進行六次綜合演練，涉及到航站樓、飛行區、公用區、貨運區等區域。７月

開始，機場相關人員將陸續入駐。

大興國際機場將於９月３０日投入使用。新機場線一期工程６月中已正式開始試運行，９月

底將隨北京大興國際機場同步開通運營。

