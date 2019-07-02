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即市新聞

02/07/2019 08:45

【科創板】中證監同意７家公司科創板ＩＰＯ註冊

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》中證監１日公布，已同意安集科技、福光股
份、樂鑫科技、西部超導、中微公司、鉑力特、新光光電７家公司科創板首次發行股票註冊。接
下來，上述企業將與上交所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
　　截至７月１日晚間，科創板累計受理企業１４１家，已過會企業３１家，其中２３家企業處
於提交註冊環節，目前華興源創、天准科技、睿創微納、杭可科技、瀾起科技、中國通號、光峰
科技和容百科技８家企業已拿到註冊批文，且均陸續披露了招股意向書，進入了詢價、發行等環
節。

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