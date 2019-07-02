《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》中證監１日公布，已同意安集科技、福光股
份、樂鑫科技、西部超導、中微公司、鉑力特、新光光電７家公司科創板首次發行股票註冊。接
下來，上述企業將與上交所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
截至７月１日晚間，科創板累計受理企業１４１家，已過會企業３１家，其中２３家企業處
於提交註冊環節，目前華興源創、天准科技、睿創微納、杭可科技、瀾起科技、中國通號、光峰
科技和容百科技８家企業已拿到註冊批文，且均陸續披露了招股意向書，進入了詢價、發行等環
節。
02/07/2019 08:45
【科創板】中證監同意７家公司科創板ＩＰＯ註冊
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》中證監１日公布，已同意安集科技、福光股
份、樂鑫科技、西部超導、中微公司、鉑力特、新光光電７家公司科創板首次發行股票註冊。接
下來，上述企業將與上交所協商確定發行日程，並陸續刊登招股文件。
截至７月１日晚間，科創板累計受理企業１４１家，已過會企業３１家，其中２３家企業處
於提交註冊環節，目前華興源創、天准科技、睿創微納、杭可科技、瀾起科技、中國通號、光峰
科技和容百科技８家企業已拿到註冊批文，且均陸續披露了招股意向書，進入了詢價、發行等環
節。
|國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
|生財有道28/06/2019
【半年結】阿里來港騰訊未需憂慮 內房吼潤地中海外 中電可吸納
|生財有道28/06/2019
【半年結】港股破六絕魔咒 半年升2696點 7月走勢仍見波動
|生財有道28/06/2019
【嚟緊炒D乜】市況不明保守投資內需股，恒安國際上望62元
|生財有道28/06/2019
【定存攻略】半年結後拆息或回落 虛擬銀行能否繼續推高存息？
|FOCUS28/06/2019
【FOCUS】中港樓按市場現暗湧 香江慎防金融大鱷狙擊
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰