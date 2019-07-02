《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行行長易綱周一（１日）表示，上周末在Ｇ２０大板峰會
上，中美貿易談判進展好於預期。未來仍然會有困難和不確定性，但總的來說，兩位元首為未來
制定了有建設性的路線圖。他還表示，不希望人民幣競爭性貶值。
國家主席習近平６月２９日與美國總統特朗普在Ｇ２０大阪峰會舉行會晤。雙方同意重啟經
貿磋商，美方願意讓步不再對中國產品加徵新的關稅，亦解除對華為的禁令。（ａｃ）
02/07/2019 08:52
【習特會】易綱：貿談進展好於預期，為未來提供富建設性路線圖
《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行行長易綱周一（１日）表示，上周末在Ｇ２０大板峰會
上，中美貿易談判進展好於預期。未來仍然會有困難和不確定性，但總的來說，兩位元首為未來
制定了有建設性的路線圖。他還表示，不希望人民幣競爭性貶值。
國家主席習近平６月２９日與美國總統特朗普在Ｇ２０大阪峰會舉行會晤。雙方同意重啟經
貿磋商，美方願意讓步不再對中國產品加徵新的關稅，亦解除對華為的禁令。（ａｃ）
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