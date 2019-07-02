【華為風波】荷蘭發布５Ｇ安全建議，輿論認為不事先排除華為

《經濟通通訊社２日專訊》荷蘭政府１日發布公報，建議在荷蘭５Ｇ網絡建設中要求供應商

採取額外安全措施，比如對關鍵設備和服務供應商設置格外嚴格的要求。

當地媒體解讀認為，這意味著荷蘭５Ｇ建設中可能不會事先排除華為。荷蘭多家電信企業大

量使用華為設備。據悉，荷蘭將於明年年初啟動５Ｇ頻譜拍賣。

早前有外媒報道，荷蘭國家安全情報局在一份報告中警告說，由政府支持的網絡間諜活動的

威脅日益升級，荷蘭作為國際商業、電信和人權組織的中心尤為脆弱，有國家試圖滲透決策機構

，蓄意破壞重要基礎設施。（ｃａ）

