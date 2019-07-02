《廣匯論勢－鄭廣復》歐元轉呈上升形態，中期目標１﹒２５５５

《廣匯論勢》中、美元首在Ｇ２０峰會見面後，暫時消除了兩國短期內再度出現貿易衝突的

預期，但投資者仍需注意，今次特朗普與習近平會面後，只是讓兩國代表重新展開談判。據英國

ＢＢＣ引述專家的見解，美國對中國有八大要求，而中國亦有三項原則，要完全達成協議仍有難

度。



美國的要求包括：關於貿易順差方面，中國必須在一年內降低１０００億美元，並在隨後一

年再降低１０００億美元；停止《中國製造２０２５》中對先進製造業的補貼；接受美國對《中

國製造２０２５》產業的潛在進口限制；實施「直接的、可驗證的措施」，阻止網絡間諜入侵美

國商業網絡；加強知識產權保護；接受美國對中國的敏感技術投資的限制，且不得進行報復，此

外，中國要將現時１０％的平均關稅降至與美國的３﹒５％，以及開放服務業和農業市場，而兩

國亦要每季度一同檢視進度。



至於中國的底線，第一，要達成協議必須撤銷全部關稅；第二，雙方在採購金額方面必須一

致，目前存在分歧；第三，在協議文本方面必須平衡，以維護國家專嚴。單看以上八項已可想像

中國難以滿足美國的全部要求，故此，美、中貿易談判將會持續，但可以預期仍需很長時間以達

成協議。由於美國仍然保留之前向２０００億美元中國進口貨加徵的關稅，可以肯定特朗普將會

繼續以此作為拉票工具，而打壓中國經濟發展必然是美國（民主黨上台亦然）國策！



今年下半年各主要貨幣表現如何？以每半年計，歐元兌美元在今年上半年僅貶值１００點子

，是１９９９年面世以來第二最小跌幅的６個月，最小跌幅是２０１４年上半年的５４點子，但

期間包括了５月８日歐洲央行宣布將於２０１５年３月開始推行量寬措施，導致歐元兌美元在

２０１４年５及６月大跌４９０點子。根據我的統計，歐元兌美元自１９９９年面世以來，有６

年出現全年升及６年全年跌，而先升後跌的有３年，升跌後升的有５年。



由於今年上半年微跌，故歐元兌美元今年只可能出現全年跌，或先跌後升。預期聯儲局在９

及１２月份將會減息，歐元兌美元走強的可能性較高，匯價在日線圖已呈上升高於一浪形態，中

期上升目標將是去年２月份的高位１﹒２５５５，惟必須重新守穩１﹒１３４０，否則，短期傾

向在１﹒１３４０至１﹒１０４０上落。



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《資深外匯評論員 鄭廣復》



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