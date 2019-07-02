【人行收水】人行連續第七日不開展逆回購，今淨回籠９００億

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，可吸收

央行逆回購到期等因素的影響，今日不開展逆回購操作，連續七日停逆回購。

公開市場今日有９００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠９００億。

本周逆回購到期量達３４００億元。人行昨日（１日）亦沒有進行逆回購，當天淨回籠

１５００億元。（ａｃ）

