【數據解讀】群益證券：６月製造業ＰＭＩ數據反映需求端仍較弱

《經濟通通訊社２日專訊》國家統計局公布６月製造業ＰＭＩ錄得４９﹒４％與上月持平，

依舊低於臨界點，製造業繼續處於收縮趨勢。

群益證券發表研究報告指，企業處於較好的融資環境，隨著外部不確定改善，預計後續重回

擴張區間是可以期待的。但需求端繼續回落。從需求端看６月新訂單指數為４９﹒６％較上月下

降０﹒２百分點且低於臨界點體現需求方面較為低迷。

外需方面從新出口訂單指數來看本月錄得４６﹒３％較上月回落０﹒２百分點。從進口需求

方面看６月進口指數錄得４６﹒８％環比降０﹒３百分點，進出口需求均處於弱勢。需求端較弱

反饋至生產端：供給端方面６月生產指數儘管依舊高於臨界點，不過這兩月隨著需求端走弱也不

斷下降。生產經營活動預期指數同樣也成回落趨勢，較上月回落。

總體來看６月份製造業整體處於收縮態勢需求端較為疲弱，且不斷反饋至生產端。在目前中

小企業融資環境較好的背景下，本月其ＰＭＩ均有所回升，大型企業本月略回落至臨界點之下。

從目前的形勢來看，Ｇ２０會議後中美貿易衝突有所緩和，美方表示不再加征３５００億關稅，

且恢復對華為零部件供應，相信對企業整體營業信心有所修復，不過後續仍需觀察中美雙方談判

進展情況。（ｃａ）

