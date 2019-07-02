【華為動向】華為雲業務總裁：將發布鯤鵬９２０芯片測試數據

《經濟通通訊社２日專訊》華為副總裁、雲業務集團總裁鄭葉來２日在演講中表示，預計到

２０２５年，絕大多數的企業都會上雲，７７％的用戶都會基於人工智能，未來人工智能將是雲

上競爭的關鍵。他還表示，鯤鵬９２０芯片具有很高的性能，今年７月中下旬將在北京發布測試

數據。

華為在年初發布聲稱是業界最高性能伺服器晶片「鯤鵬９２０」，其採用７ｎｍ的製造工藝

，支援６４核心，基於ＡＲＭ架構授權，但由華為自主設計完成。（ｃａ）

