【聚焦數據】６月財新製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４，為５個月新低

《經濟通通訊社２日專訊》６月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得４９﹒４，

低於５月０﹒８個百分點，四個月來首次落於榮枯分界線以下，顯示中國製造業景氣度明顯下降

。市場原預期按月僅略降至５０﹒１。

財新製造業ＰＭＩ走勢與官方製造業ＰＭＩ並不一致，國家統計局公布６月製造業ＰＭＩ錄

得４９﹒４，與上月持平。

在中美貿易摩擦未見緩和的背景下，新訂單總量和新出口訂單皆有所下滑。其中，新訂單總

量出現今年以來第二次收縮，但幅度尚屬溫和；而在５月剛恢復增長的新出口訂單則重現下降。

６月製造業用工規模也繼續收縮，收縮幅度與前兩月相近。由於新訂單總量下降、生產下滑

，６月廠商小幅減少采購量，未能延續上月的擴張趨勢，采購庫存則出現上升。由於產量下降，

為交付新訂單，廠商增加動用現有庫存，導致成品庫存進一步下降。６月製造業平均投入成本漲

幅創下七個月新高，製造業產品出廠價格也出現小幅上漲。

由於中美貿易摩擦顯著影響了企業信心，廠商樂觀度繼續下降，為２０１２年４月有數據以

來最低。部分廠商預期，未來一年新產品問世和擴張計劃有助於提升產量，而另一些廠商則對中

美貿易爭端表示擔憂。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，６月中國製造業景氣度明顯下降，

經濟進一步承壓，內需明顯收縮，外需仍受「搶出口」因素支撐，企業家信心快速下滑。逆周期

政策的進一步發力十分必要，新基建、高技術製造業及消費等可能成為政策的主要抓手。

（ｃａ）

