【數據解讀】財新：製造業活動再度收縮，逆周期政策或將加碼

《經濟通通訊社２日專訊》時隔三個月，內地製造業再度落入收縮區間，６月財新製造業

ＰＭＩ較５月回落０﹒８個百分點，３月以來首次低於榮枯分界線。數據顯示內外需雙雙回落下

，製造業運行不佳。

財新製造業ＰＭＩ走勢與官方ＰＭＩ並不一致，但同樣顯示製造業處於收縮狀態。兩個製造

業ＰＭＩ分項指數的走勢，則大同小異。兩個新生產指數、新訂單指數、新出口訂單指數、從業

人員指數、生產預期指數均出現下降，兩個原材料庫存指數均有回升。不同的是，財新中國製造

業ＰＭＩ中，產成品庫存指數回落，購進價格指數和出廠價格指數雙雙升至擴張區間，而統計局

製造業ＰＭＩ中，產成品庫存指數持平，購進價格指數和出廠價格指數繼續下降，且均處於收縮

區間。

財新分析指，隨著經濟不確定性的加大，逆周期政策開始加碼。近期中辦、國辦發文，允許

將部分專項債券資金作為符合條件的重大公益性項目資本金，國務院常務會議提出加快改造城鎮

老舊小區，都釋放出逆周期調控加碼的信號。市場關於年中是否要調整預算、專項債券額度會不

會增加的討論，也開始升溫。

據了解，財政部正在考慮調整專項債券額度的確定方式，但這需經過全國人大的批准。從近

期的政策調整看，當下的逆周期調節更加傾向顯性加槓桿的方式，對地方政府隱性債務仍然嚴控

。（ｃａ）

