【ＦＯＣＵＳ】中美風浪隨時再起，港避「誤傷」須法治自由取信

【ＦＯＣＵＳ】中美貿易戰隨周六（６月２９日）「習特會」暫告「休兵」，侵侵口中「已

經開始（ｈａｓ ｂｅｇｕｎ）」的貿談結果將如何？無人知。香港於短短４周內第三次現數以

十萬人大遊行，另有小部分激進示威者趁「七一」暴力衝擊立法會，港府未來兩年如何有效施政

？亦是無人知。

北京與華盛頓未見破局，惟從白宮到國會兩院重置中美政經關係大趨勢難改，短暫風平浪靜

後，大風暴隨時捲土重來。香港若要力避牽涉其中角力，必須於法治、自由、安全取信於國際社

會；港府、港人都須思考，如何既堅定又理性地捍衛一國兩制，避走極端。



＊貿戰恐「沒有痛苦就不會結束」＊



一場８０分鐘的大國元首外交，換來三大成果－－中美同意在平等和相互尊重的基礎上重啟

經貿磋商；美方暫緩對３５００億美元中國商品加徵關稅；華府同意美國公司恢復向華為供貨，

被稱為華府鷹派的大挫敗。

北京與華盛頓未見破局，反有緩和；美股、Ａ股、港股齊齊造好，卻未改投資界審慎。大摩

、美林雙雙預期美股將於第三季及今夏調整，回落幅度分別為１０％及５％。大摩美股首席策略

師Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ甚至稱，中美貿戰將陷入「沒有痛苦就不會結束」的境地，意味可能

要等到經濟惡化後方能達成協議。凱投宏觀首席經濟學家Ｎｅｉｌ Ｓｈｅａｒｉｎｇ亦指，未

來１２個月的談判走勢，仍將朝爭端再度升級方向前行，因跟產業有關的戰略仍然非常棘手。

侵侵已經明言，協議必須向美國利益傾斜（ｈａｓ ｔｏ ｂｅ ｂｅｔｔｅｒ ｆｏｒ

ｕｓ ｔｈａｎ ｆｏｒ ｔｈｅｍ），而其「Ｋｅｅｐ Ａｍｅｒｉｃａ Ｇｒｅａｔ」的連

任口號實質即是重新界定全球政治和經濟秩序。換言之，休兵停火並未實質提高中美達成協議的

可能性。



＊實際舉措平息市民怨氣刻不容緩＊



一個因競選民調大幅落後而對華釋出善意安撫農民、企業主；一個樂以時間換空間，期望穩

定國內高企的槓桿率，在保持經濟增速之餘拆解債務炸彈。值此難得的中美風平浪靜期，周一（

１日）發生於香港立法會的暴力衝擊及破壞活動顯然分外刺眼，若動盪、失治成為香港社會的常

態，不單損害自身國際金融中心地位，亦隨時增添北京掣肘。近日，從侵侵、佩洛西，到歐盟、

英國外相紛紛就香港遊行及暴力事件發聲評論，已是明證。

香港這個小小的外向型經濟體，若要力避因牽涉中美角力而「誤傷」，就須於法治、自由、

安全取信於國際社會。

鑒於此，港府應刻不容緩以實際舉措平息市民怨氣、挽回管制誠信，包括不拘泥於字眼而順

應民意宣布「撤回」修例，及成立由具公信力的退休資深律政專家、學者及社會賢達組成的獨立

調查委員會，調查「６．１２」警民衝突及追究「７．１」立法會衝擊事件。而港人亦須明確向

暴力行徑說不，避免「以暴抗權」風氣蔓延。

想捍衛一國兩制，任何一方都務必避走極端！

