《匯市縱橫－蕭啟洪》港股挑戰兩萬九千點關口，美聯儲為減息降溫

《匯市縱橫》受Ｇ２０峰會中美元首會面消息提振，港股於七一假期後高開３６０點，接近

挑戰２９０００關口。看來政府總部自６月來多日暫停運作，及立法會被示威者佔領事件，對股

市並沒有影響。貿

易戰未有結局之前，特朗普先再惹起舌戰，再次批評美聯儲主鮑威爾，未能在各國提出刺激

經濟措施之時作出回應，使美國無法在公平環境下競爭，甚至揚言能辭退鮑威爾。歸根究底，仍

是圍繞減息的議題作文章。因為鮑威爾上周公開講話時強調美聯儲不會受政治壓力影響而改變決

策，重申一貫立場，以美國經濟表現調整利率，市場則解讀鮑威爾為減息預期降溫。

特朗普再次「出口術」，演示語言「偽」術也是一種國際通用語言。的確，澳洲及紐西蘭央

行成為近３年來首兩個減息，並且進入新一輪減息周期的發達經濟體；人民銀行行長易綱也放話

七算不再是硬性指標，人民幣匯價有更大調整空間；加拿大亦考慮暫緩加息，靜候事態發展。

各國以寬鬆政策應付貿易戰及經濟增長放緩，不過，是否就等於美國一定要以減息來應對呢

？若特朗普真的全力支持減息，又如他所說有撤換主席的權力，何必在社交媒體多次抨擊？直接

行動不更簡單嗎？或許他是顧忌民意反彈，筆者則認為在網絡上發表任何東西成本如此之低，又

能達到提振美股之效，特朗普只需擺個姿態，何樂而不為？聯儲局是否真的減息，反為次要，故

筆者仍認為「以不變應萬變」繼續是聯儲局的主調，就算真的要減息，並不需要大幅下調５０基

點之多。



＊本周策略＊



黃金：上周建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已成交，目標１４８０，止蝕１３２０。



澳元：本周建議候低於０﹒６８５０買入澳元兌美元，目標０﹒７０５０，止蝕０﹒６７２０。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

