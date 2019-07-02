《陶冬天下－陶冬》沒有結果，就是好的結果

《陶冬天下》大阪Ｇ２０峰會的重頭戲，是中美領袖一個半小時的午餐會。會議沒有出現劍

拔弩張的爭議，特朗普聲稱談判重回正軌，美國暫時不進一步提高對華產品的關稅，股市紓了一

口氣。同時，美國和歐洲的通貨膨脹數據繼續低沉，美國聯儲與歐洲央行的寬鬆政策呼之欲出，

債市情緒樂觀。



２０１９年上半年，美國Ｓ＆Ｐ５００走出了１９９７年以來最佳的半年度成績，世界不少

其他股市亦有不俗的斬獲。美國和歐洲債市由熊轉牛，美國十年期國債利率貼近２％的低位，德

國十年期更創出歷史最低的負利率。黃金拉出近三年來罕見的強勢上揚，比特幣也上演了一場絕

地反攻，收復１００００點關口。相對於美股、美債的精彩表現和聯儲的Ｕ型轉向，美元匯率在

上半年就缺少大的行情，有起伏無方向。



沒有結果，也許就是好的結果。萬眾矚目的世界兩大經濟體的領袖在和氣聲中握手收場。特

朗普表示，雙方會繼續貿易談判，美方暫時不對３５００億美元的中國產品加徵關稅。這是一個

市場利好消息，不過兩國恢復談判是兩周前首腦電話中已經確定下的，美國不將關稅率提高到

２５％，可是之前的１０％也不取消。從貿易談判角度看，這次首腦會沒有實質性結果，其實是

預料之中的，五百多頁的談判文本中有相當一部分需要修補、改寫，這根本不是一餐飯可以解決

的，但是沒有結果本身也是好事。首先，最壞結果沒有出現，美方並未像之前某些人威脅的那樣

立即加徵２５％關稅。其次，特朗普釋放出了願意盡快達成協議的善意。最後，美國表示准許對

中國某５Ｇ公司恢復零件供應，不過要等到談判有結果後。應該說，這次會晤為兩國貿易談判釋

放出了善意，這對全球風險資產市場是一個鼓舞。但是，特朗普是一個狡詐善變的商人，未來談

判的道路依然崎嶇。目前特朗普願意釋放善意，和他在競選民意調查上大幅落後有關，也和美國

企業對最後３５００億產品徵稅反彈較大（不少產品短期內難以在其他國家找到適合適價的替代

產品）有關。必須意識到，現任美國行政當局善變投機（墨西哥簽完協議後就被威脅制裁便是很

好的例子）。同時必須意識到，兩國的貿易較量其實是全球影響力之爭的一部分，不僅貿易，科

技、金融等其它領域也早晚可能被捲入。目前的紓緩，不過是一本書的一個章節中的一個段落被

畫上了句號。



英國保守黨黨鞭之爭，已經收窄到前外交大臣約翰遜與現任外交大臣侯俊偉之間的對決，勝

者將在７月下旬產生。約翰遜在黨內議員推選中和民意調查中都遙遙領先，有望成為下一任英國

首相。最近兩次選舉中保守黨的慘敗和脫歐政黨的崛起，令保守黨高層更加傾向於脫歐，哪怕此

舉令保守黨遭受分裂，哪怕此舉可能觸發蘇格蘭和威爾士離去。約翰遜在脫歐問題上的立場是，

「願意與歐盟談，談不成就無協議脫歐」。基於歐盟在重開談判上的強硬立場，英國在１０月底

「硬脫歐」的機會頗高。屆時英國可能與歐盟以ＷＴＯ成員的身份相互貿易，同時開啟與美國的

雙邊貿易談判。硬脫歐勢必對英國經濟（以及歐洲經濟）構成巨大的衝擊，並可能出現未預測到

的混亂，英國可能因此陷入衰退。英格蘭銀行行長卡尼承認，目前的政策沒有充分考慮硬脫歐下

的貨幣環境。約翰遜一直拒絕討論硬脫歐選項下的具體政策對應，估計他本人也不清楚，並沒有

準備好，這恰恰是英國脫歐的風險所在。另一方面，約翰遜又是一個相對靈活、投機的政治人物

，他在擔任倫敦市長時候的政見乃至脫歐立場，與他之後的政見立場大不相同，他有能力在任上

根據形勢作出一定的調整。約翰遜是新人，在脫歐問題上態度鮮明，他推出的脫歐計劃比較容易

被議會接受。約翰遜是一位注重大話題、注重公關形象、不在意細節的人物，政策細節很可能由

身邊幾位近臣所操控。這一點上，大西洋兩岸的兩位金色亂髮男人很相似。



本周市場焦點，１）Ｇ２０峰會結果的市場解讀，２）美國６月非農數據，預計增加

１４０Ｋ。此外，美國ＩＳＭ（尤其是商業信心）和澳大利亞議息也值得關注。《陶冬》



＊ 本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

