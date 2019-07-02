《股壇解碼－戴名》特朗普項莊舞劍；翠華（１３１４）貪勝不知輸

《股壇解碼》上周市場焦點盡在Ｇ２０的中美元首會面，最後結果出人意表，中美願意重開

談判，而且中方看似扭轉劣勢，一直表現強勢的美方突然作出讓步，甚至傳出對華為的制裁也將

作有限度的放鬆，事情出現如此戲劇性的轉變，霎時間令外界完全不明所以，當雙方會面後的官

方消息發布不久，特朗普隨即邀請金正恩在美方團隊訪問南韓期間會面，就在雙方領導人將在兩

韓非軍事區會面的消息傳出後，事情終於水落石出，相信美方在中美貿易談判上的短暫讓步是為

了把朝鮮問題加速解決，同時投資者要留意的是美方所謂對華為有限度的解除制裁也只限於一些

非核心技術的產品，相信對華為來說幫助也不大，加上美方還有孟晚舟這張皇牌在手，美方在貿

易談判的優勢仍然存在，投資者可以繼續留意零售和出口類股份。最後一點是美方將會向中方提

出一份購買清單，中方將依據清單內容作出採購，罕有的沒有提及數額多少和商品類別，相信能

讓特朗普讓步的條件不會差到那裏去。



＊揮之則來＊



特朗普在Ｇ２０會議閉幕後隨即出訪南韓，在官方沒有充分安排的情況下向朝鮮領導人金正

恩發出會面邀請，出奇的是金正恩也樂於和特朗普見面，外界普遍認為這次看似倉促的美朝會面

背後是中方推動的成果，不論結果如何，特朗普的以退為進可以說是恰到好處，表面上對中方讓

步但換來朝鮮重回談判桌，朝鮮難得有下台階可以繼續和美國談判，相信以朝鮮現在的經濟環境

只能向美方低頭，投資者要留意朝鮮向美國靠攏後對中國甚至整個東北亞的影響。



＊得意忘形＊



Ｇ２０習特會塵埃落定，雙方同意重啟談判，但雙方會後媒體的表述則南轅北轍，中方媒體

舖天蓋地標榜中方在談判中獲得壓倒性的勝利，當中演譯成美方放棄再對華商品加徵關稅並對取

消對華為制裁（美方的媒體表述只是暫停加徵額外關稅和容許對華為出售非核心技術產品），在

輿論一致歌舞昇平的氣氛下，美方在貿易談判中是否如中方所說的徹底敗陣相信是言之過早，但

這次習特會的會後消息發放有點異於之前，更讓外界猜測中美雙方是否已達成某些共識或條件交

換，相信在中美雙方短期內重啟談判前就可略知一二，投資者暫時宜對Ａ股持保守態度。市場傳

聞中方將容許人民幣在固定區間作較大的浮動，機制將類似香港的聯匯制度，如果傳聞屬實，估

計新一輪的人民幣貶值預期可能已經偷偷的開始。



＊無以為繼＊



上周恆指上試短期阻力位在２８６００點，可惜只是曇花一現，指數並未穩守２８６００點

，Ｇ２０會後的利好消息相信不足以支撐恆指再往上突破，繼續維持假若恆指未能成功突破

２９０００點將維持跌勢，投資者注意期指結算日出現高位轉倉跡象，相信７月份向下造波幅的

概率非常大，估計７月低位將在２７４００點附近。



＊股票簡評＊



翠華控股（０１３１４）主要於香港，澳門和中國內地經營港式餐廳業務，集團主攻中高端

茶餐廳市場，主要以翠華品牌擁有及經營餐廳。翠華控股作為香港老字號茶餐廳，集團在內地遊

客的心目中與港式飲食文化畫上等號。多年前大部分來香港的內地遊客都會到翠華茶餐廳一嘗奶

茶和波蘿油，連帶翠華控股在當年的營收出現井噴式的增長，頭頂著老字號的光環和亮麗的業績

，集團終於在２０１２年作為茶餐廳第一股在香港正式上市。上市後的翠華控股在香港地區以外

尋找發展機會，由於受惠自由行的遊客的業績可觀，集團自然將目光瞄準到內地這個龐大的市場

，但香港翠華餐廳的成功到了中國內地卻變得異常尷尬，這主要和翠華控股在內地的市場定位有

關。



翠華餐廳在香港屬於裝修和位置都比同業稍好的茶餐廳，但到了內地定位為知名的精緻港式

茶餐廳，但餐牌上菜式仍以粉麵、燒味、甜品為主，對比兩地（國內和香港）用餐感受來說，國

內的翠華餐廳明顯的加價不加量，但價格高意味著翻台率較低。由於快餐模式的屬性，翠華餐廳

在香港的翻枱率很高，數據顯示香港每枱每日帳單數目就遠高於內地，加上匯率差異，內地每個

菜的定價比香港高約２０％左右，相信這種定位策略也是吸引眾多國內遊客在香港光顧翠華控股

的主要原因，但這樣的定位恰好給內地業務造成阻礙，由於價格的差異和餐品欠缺獨特性，業務

自然也不可能重演在香港的受歡迎程度。投資者要注意中餐類供應鏈和製作流程都比西餐繁複，

複製業務的成本也非常高，翠華控股在國內擴展業務的成本上漲速度遠遠大於營收的增長速度，

造成集團的利潤被持續壓縮。



翠華控股在上市融資後進行大幅擴張，導致公司成本負擔加重，營收效益和純利都出現節節

敗退的局面。上周五（２８日）翠華控股公布集團截至１９年３月３１日止的年度利潤更出現大

幅下挫９４％，當中業務發展成本及營運費用增加是其中一個影響業績表現的關鍵因素。在國內

消費持續不振和經營成本不斷上升的影響下，翠華控股要尋求業務上的止跌回升或者突破並不容

易，雖然集團股價接近歷史低位，但估值仍然偏高，加上這次派息遠比每股盈利為高，去年

（１８年）翠華控股曾傳出賣盤，相信這次的派息是為賣盤舖路，如果猜測屬實的話，投資者宜

先沽貨離場，待有進一步消息再考慮是否買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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