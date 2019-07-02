《日入而息》港５月零售銷售跌幅收窄，貿戰暫緩和港股升３３２點

《今天重點》﹡港元創近七個月新高，但半年結後短中期拆息下跌；港元九個月來首度升穿

７﹒８算，高見７﹒７９９５

﹡Ｗｅｂｂ增持經濟日報（００４２３）２０萬股，每股１﹒６４５元

﹡本港零售銷售額四連跌，５月跌幅收窄至１﹒３％勝預期

﹡羅兵咸永道表示若下半年資本市場穩定，全年新股集資額或破３０００億元

；羅兵咸永道料全年本港新股集資額或超２５００億，有望再列三甲



《即日市況》﹡中美貿易緊張關係緩和，港股收升３３２點報２８８７５，破百天線



《深滬股市》﹡滬綜指尾市一度倒升，全日終跌０﹒０３％



《美元匯價》﹡聯儲７月減息預期降，美元後市下行空間仍大；歐元最新報１﹒１２９７

╱３００，日圓最新報１０８﹒２５╱２６



《公司業績》﹡五龍電動車（００７２９）全年虧損收窄至１９﹒９億元，不派息

﹡五龍動力（００３７８）全年虧損收窄至６﹒２９億元，不派末期息



《公司資訊》﹡今早有十二隻股份宣布停牌

﹡中煙香港（０６０５５）超額配售權獲悉數行使，穩定價格期結束

﹡中達集團（００１３９）主要股東增持８５３０萬股

﹡企展控股（０１８０８）收購太平証券五成股本協議失效

﹡李澤楷旗下富衛以近２４０億元收購泰國匯商銀行壽險業務

﹡易居企業（０２０４８）投資區塊鏈技術資產管理平台

﹡津上精密（０１６５１）貿易戰對業務影響不大，５Ｇ市場帶動車床需求

﹡珠光控股（０１１７６）收購廣州商住土地協議失效

﹡創新投資（０１２１７）向新昌創展（０１７８１）子公司呈請清盤

﹡揚科（０１４６０）增購銷售點業務公司２４％股權諒解備忘錄失效

﹡渣打兩日合共回購２８８萬股，涉資逾２億港元

﹡雲南水務（０６８３９）接通知保利集團擬參與雲南城投集團混合所有制改

革

﹡雲裳衣（０１７０９）悉數沽售德寶（０８４３６），套現逾２６００萬

﹡新焦點（００３６０）杜敬磊辭任董事會主席及執董

﹡嘉利（０１０５０）年底公布與Ｄｅｌｌ訂單結果，貿戰影響客戶落單意欲

﹡福萊特玻璃（０６８６５）今年上半年共取得６１７３萬元人民幣政府補助

﹡廣州農商行（０１５５１）潮州農商行正式開業

﹡聯想控股（０３３９６）附屬佳沃股份收購智利三文魚公司交割完成

﹡復星（００６５６）收購ＴＥＮＡＸ大部分股權，料交易下半年完成

﹡中國新城鎮（０１２７８）截至６月底固定收益類投資組合總額為２６﹒４

億元人民幣

﹡日清食品（０１４７５）擬投資１﹒８億元人民幣珠海建生產包裝材料廠房

﹡景瑞（０１８６２）６月合約簽約銷售額按年升２５﹒３％，首６月升

６﹒４％

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬公司簽訂遼寧徐大堡核電廠合同

﹡中行（０３９８８）獲銀保監會同意在境外發行不超過２億股優先股

﹡太古地產（０１９７２）與印尼地產商成立合資公司，於雅加達合作高尚住

宅項目



《國企紅籌》﹡中遠海運港口（０１１９９）整合旗下天津集裝箱碼頭

﹡國藥（０１０９９）與哈藥簽訂戰略合作協議，建立市場互惠機制

﹡大悅城（００２０７）為昆明市螺獅灣城市棚戶區提供６億元人民幣擔保

﹡復旦張江（０１３４９）購泰州復旦張江逾三成股權涉１﹒７８億元人民幣

﹡中船防務（００３１７）、中船租賃（０３８７７）控股股東籌劃戰略重組

﹡遠東宏信（０３３６０）向國泰君安出售兩附屬基礎資產，涉共４１﹒３７

億人民幣



《神州民企》﹡海爾電器（０１１６９）５﹒５６億元人民幣售佛山智能股權予旗下附屬

﹡富力地產（０２７７７）６月份權益合約銷售額按年上升１９％

﹡騰訊（００７００）開始為旗下負責任天堂Ｓｗｉｔｃｈ銷售的子公司招聘

人員；騰訊微信與工信部合作，推首個官方奶粉溯源小程序

﹡平安好醫生（０１８３３）與光大銀行合作，拓「醫療健康＋金融」服務

﹡全通（００６３３）及董事接獲法院訴令狀，被指拖欠逾９５３８萬美元

﹡禹洲地產（０１６２８）發行２﹒５億美元優先票據，年利率６％

﹡復星醫藥（０２１９６）控股股東已增持約２３９６萬股

﹡中國奧園（０３８８３）６月合同銷售額按年增長２８％

﹡合景泰富（０１８１３）６月預售額按年增加１０﹒９％

﹡神威藥業（０２８７７）行政總裁及執董徐勝退任

﹡復星醫藥（０２１９６）啟動實體瘤治療新藥ＩＩＩ期臨床研究



《中國要聞》﹡６月財新製造業ＰＭＩ跌至４９﹒４，為５個月新低

﹡農業農村部表示非洲豬瘟防控取得階段性成效

﹡商務部表示中日韓自貿區談判加快推進；首５月純電動客車出口增１﹒６倍

；首５月商務運行主要指標呈現總體平穩；確保外商投資法明年１月１日順

利實施；商務部料上半年內地消費增速可達８﹒２％；不能把產業外遷與中

美經貿摩擦直接掛勾

﹡上金所下周一將推出白銀詢價期權交易品種

﹡上海實施垃圾分類首日，酒店和企事業單位是重災區

﹡上海擬正式啟動奉賢海上風電項目開發

﹡工業富聯表示將於七八月陸續出貨５Ｇ產品

﹡中指院表示上半年百城房價漲幅低位收窄，整體價格趨穩

﹡廣州租賃住房租期不得超過２０年，打擊「明租實售」

﹡李克強稱中國將提前至明年取消金融領域外資股比限制；中國經濟金融長期

穩定向好，始終沒超發貨幣

﹡國務院免去外交部副部長王超職務

﹡習近平稱加速推進新能源汽車科技創新和相關產業發展

﹡萬鋼稱推動燃料電池汽車產業化，不對燃油車一刀切

﹡申萬投行員工為上市公司偽造海外項目照片被註銷證書

﹡報告指５Ｇ手機出貨將在２０２３年超４Ｇ，中國領跑

﹡恆天集團原董事長張杰涉受賄罪被提起公訴

﹡建行黃毅稱托管包商銀行進展順利，實現預期目標

﹡人行連續第七日不開展逆回購，今淨回籠９００億

﹡中國銀行間市場隔夜質押式回購利率創歷史新低

﹡庫德洛表示華為大機會獲美供應零件，惟不包括敏感產品

﹡荷蘭發布５Ｇ安全建議，輿論認為不事先排除華為

﹡華為雲業務總裁表示將發布鯤鵬９２０芯片測試數據

﹡沃爾瑪加大在華投資，擬斥８０億元人民幣優化物流設施

﹡馬駿稱若貿易戰不惡化，中國無需採取刺激措施

﹡外匯中心表示６月人幣兌美元成交１２﹒６萬億四個月低

﹡應勇稱上海自貿區新片區總體方案正報批之中；推進長三角一體化發展規劃

綱要已印發

﹡首五月中國規模以上互聯網企業收入按年增１９﹒４％

﹡巨型國企天津物產疑債務爆煲，逾期支付資管計劃利息

﹡上海發改委表示下半年計劃開工建設總投資２０００億

﹡上海二季度新房成交回升，寫字樓空置率下降

﹡貴州茅台集團出台董事長、總經理職權清單



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０８６５﹒１２點



《其他消息》﹡政府總部明日重開

﹡零售銷售額四連跌，５月跌幅收窄至１﹒３％勝預期

﹡馬時亨回應坐呂志和私人飛機外遊：報道嚴重失實，保留法律追究權

﹡新盤熱賣十大屋苑周末續錄單位數成交，全月跌逾兩成

﹡深股通額度全日用１７﹒７億元；滬股通額度全日流走近３億元，陸股通淨

買入逾１１億元

﹡羅兵咸永道表示若下半年資本市場穩定，全年新股集資額或破３０００億元

；羅兵咸永道料全年本港新股集資額或超２５００億，有望再列三甲

﹡華僑永亨銀行取消個人綜合理財、儲蓄及往來戶口低額結存月費

﹡匯豐強積金整合旗下兩個計劃並下調收費

﹡６月樓花按揭按月飆九成，惟現樓按揭登記回落１１％



《移交逃犯》﹡行政會議今天改在禮賓府舉行

﹡梁君彥稱立會內部受嚴重破壞，未來兩周不會舉行會議；梁君彥抵立會了解

情況，陳健波指或需另覓場地開財會

﹡泛民指制度暴力逼示威者衝擊，政府需為其不作為負責

﹡建制派表示示威者衝擊立法會是侮辱，予以最嚴厲的譴責

﹡香港工商界嚴厲譴責暴力衝擊立法會行為

﹡教育局表示交通狀況特殊，籲彈性處理學生遲到缺席事宜

﹡港澳辦及中聯辦均發聲明指強烈譴責示威者衝擊立法會

﹡譚耀宗指獨立委員會針對警方，未能查是否涉外國勢力

﹡陳健波籲和平示威：不想見港版六四，認同警處理手法

﹡監警會表示警投訴課將設特別小組查濫權，特首一哥支持；警投訴課將設特

別小組查濫權，特首一哥支持；監警會指調查無需傳召證人，將向警方索內

部指引

﹡金融服務界聯署譴責衝擊立法會行為

﹡特首見記者新聞稿未列敏感問題，特首辦表示非逐字記錄

﹡多個警務人員協會代表強烈譴責示威者衝擊立會行為

﹡律師會發聲明強烈譴責部分示威者昨衝擊立法會

﹡梁定邦承諾就線報保密，惟指如涉犯罪有義務告知警方

﹡英外相表示破壞《中英聯合聲明》後果嚴重，全力撐港人

﹡特首歡迎監警會查近期大型公眾活動，望半年內有報告

﹡外交部拒證實中美元首大阪峰會有否談論香港問題

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