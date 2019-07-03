《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８６．６８ 升 ６９．２５點╱０．２６％
標普５００ ２９７３．０１ 升 ８．６８點╱０．２９％
納斯達克 ８１０９．０９ 升 １７．９３點╱０．２２％
倫敦富時１００ ７５５９．１９ 升 ６１．６９點╱０．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １２５２６．７２ 升 ５．３４點╱０．０４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５５７６．８２ 升 ８．９１點╱０．１６％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８８，歐元兌美元１．１２９２
03/07/2019 07:46
《日出而作》道指漲６９點，美十年期國債息穿二厘，油跌金彈
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６７８６．６８ 升 ６９．２５點╱０．２６％
標普５００ ２９７３．０１ 升 ８．６８點╱０．２９％
納斯達克 ８１０９．０９ 升 １７．９３點╱０．２２％
倫敦富時１００ ７５５９．１９ 升 ６１．６９點╱０．８２％
法蘭克福ＤＡＸ １２５２６．７２ 升 ５．３４點╱０．０４％
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