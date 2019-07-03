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即市新聞

03/07/2019 07:46

《日出而作》道指漲６９點，美十年期國債息穿二厘，油跌金彈

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：　
　　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６７８６．６８　升　　６９．２５點╱０．２６％　
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９７３．０１　升　　　８．６８點╱０．２９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８１０９．０９　升　　１７．９３點╱０．２２％　
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５５９．１９　升　　６１．６９點╱０．８２％　
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５２６．７２　升　　　５．３４點╱０．０４％　
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５５７６．８２　升　　　８．９１點╱０．１６％　
　　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０７．８８，歐元兌美元１．１２９２

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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