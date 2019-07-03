《盤前攻略》港股二萬九現阻力，料今早高開不足百點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股表現造好，市場繼續關注７月尾聯儲議息結果，對於美

國減息問題，市場目前仍意見分歧，但全球減息氣氛一浪接一浪，昨日（２日）澳洲聯儲銀行宣

布減息四分一厘至１％，為連續兩個月減息。個股方面，ＦＡＣＥＢＯＯＫ因為違反網絡執法法

案而被罰款２００萬歐元，惟股價仍能上揚逾１％。最終道指收報２６７８６點，升６９點或０

﹒２６％。納指收報８１０９點，升１７點或０﹒２２％。標指收報２９７３點，升８點或０﹒

２９％。



＊夜期輕微下挫，ＡＤＲ現回吐＊



港股夜期收報２８９０９點，跌２３點，高水３３點。

港股ＡＤＲ比例指數跌６９點，報２８８０５點。預託證券普遍回吐，騰訊跌

０﹒５４％，折合港元報３６０﹒４５元。匯控升０﹒４６％，折合港元報６５﹒６５元。中移

動跌０﹒０６％，折合港元報７１﹒１５。友邦跌０﹒３２％，折合港元報８５﹒９２元。長和

跌０﹒９７％，折合港元報７６﹒３５。中行跌０﹒１％，折合港元報３﹒３１元。國壽跌０﹒

１８％，折合港元報１９﹒９６元。中海油跌１﹒６６％，折合港元報１３﹒３９元。中石化跌

０﹒９２％，折合港元報５﹒２９元。中聯通跌０﹒５５％，折合港元報８﹒６元。



＊二萬九關新增期指合約達４０００張，料今早高開後回吐＊



雖然Ｇ２０國峰會中美元首達成初步和解，但市場對此並未感到太樂觀，有分析指美國總統

特朗普於過往談判桌上反口覆舌，令投資者不敢太過佈署好倉。有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５

０指數現報２８９２２點，升５７點或０﹒２２％。昨日期指一度觸碰至二萬九關，但未能突破

關口，而觀看即月期指合約，昨日新增張數達４００６張，反映大戶或在二萬九關佈署淡倉準備

，料今早高開不足百點後回吐，持倉人士可考慮先行食胡並繼續觀望。（ｕｌ）

