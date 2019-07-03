【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３日專訊》藍籌股就派發末期息經已全面除淨，國指股之中，招行

（０３９６８）末期息９４分人幣及中信証券（０６０３０）末期息３５分人幣，將於明天

（４日）除淨。

上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過

戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加

以留意。



表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：



上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣

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麗珠醫藥（０１５１３） 十送三紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２９╱０７

山東黃金（０１７８７） 十送四紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２１╱０８

東方明珠（００６３２） 二十合一 ０８╱０７ － －

新煮意 （０８１７９） 二供一， １０╱０７ １２╱７－１８╱７ ２２╱０８

供股價２﹒４８仙

浩倫農科（０１０７３） 十合一 １５╱０７ － －

標準資源（０００９１） 二供一， １８╱０７ ２２╱７－２６╱７ ２５╱０８

供股價１２仙

華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －

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（ｅｃ）

