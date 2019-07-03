【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社３日專訊》藍籌股就派發末期息經已全面除淨，國指股之中，招行
（０３９６８）末期息９４分人幣及中信証券（０６０３０）末期息３５分人幣，將於明天
（４日）除淨。
上市公司除了派息外，每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。投資市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加
以留意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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麗珠醫藥（０１５１３） 十送三紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２９╱０７
山東黃金（０１７８７） 十送四紅股 ０３╱０７ ５╱７－１０╱７ ２１╱０８
東方明珠（００６３２） 二十合一 ０８╱０７ － －
新煮意 （０８１７９） 二供一， １０╱０７ １２╱７－１８╱７ ２２╱０８
供股價２﹒４８仙
浩倫農科（０１０７３） 十合一 １５╱０７ － －
標準資源（０００９１） 二供一， １８╱０７ ２２╱７－２６╱７ ２５╱０８
供股價１２仙
華人飲食（０８２７２） 四十合一 １８╱０７ － －
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（ｅｃ）