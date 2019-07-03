【新股上市】家鄉互動（３７９８）暗盤開１﹒４元高上市價近４％

《經濟通通訊社３日專訊》中國棋牌遊戲開發商及運營商家鄉互動（０３７９８）明日

（４日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒４元，較招股價１﹒３５元高出３﹒７％。每手

２０００股計，不計手續費，每手賺１００元。

在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８５元，較招股價高出３７﹒０４％。（ｓｃ）

