《經濟通通訊社３日專訊》中國棋牌遊戲開發商及運營商家鄉互動（０３７９８）明日
（４日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒４元，較招股價１﹒３５元高出３﹒７％。每手
２０００股計，不計手續費，每手賺１００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８５元，較招股價高出３７﹒０４％。（ｓｃ）
03/07/2019 16:17
【新股上市】家鄉互動（３７９８）暗盤開１﹒４元高上市價近４％
《經濟通通訊社３日專訊》中國棋牌遊戲開發商及運營商家鄉互動（０３７９８）明日
（４日）掛牌，今日在輝立交易所暗盤開報１﹒４元，較招股價１﹒３５元高出３﹒７％。每手
２０００股計，不計手續費，每手賺１００元。
在耀才暗盤交易市場，該股最新報１﹒８５元，較招股價高出３７﹒０４％。（ｓｃ）
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