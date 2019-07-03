港股高位回吐，現低開９３點報２８７８１點，國指跌３４點

《經濟通通訊社３日專訊》亞洲股市今早普遍下挫，日經現跌１１８點，首爾指數軟２點。

中美貿易戰緩和下，港股昨日抽升，今早則現獲利盤，恆指今早低開近百點，其中昨日急升的舜

宇（０２３８２）今早跌近２％，為開市最差藍籌。市場資金在流入避險股份，雖然港鐵

（０００６６）高開不足０﹒１％，但已創下歷史新高，另外領展（００８２３）升

０﹒６３％，報９６﹒６元，並向「紅底股」邁進。

恆生指數開報２８７８１，跌９３點或跌０﹒３２％，主板成交１８﹒４３億元。國企指數

開報１０９４６點，跌３４點或０﹒３１３％。

重磅股方面，匯控（００００５）升０﹒２３％，報６５﹒５元；港交所（００３８８）無

升跌，報２８０元；騰訊（００７００）跌０﹒７２％，報３５９﹒８元；中移動

（００９４１）跌０﹒５６％，報７０﹒８元；友邦保險（０１２９９）跌０﹒８１％，報

８５﹒５元。



十大跌幅藍籌股表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） ８６﹒６０元 跌１﹒８１％

創科實業（００６６９） ６０﹒６０元 跌１﹒３８％

蒙牛乳業（０２３１９） ３０﹒４０元 跌０﹒９８％

中海油 （００８８３） １３﹒５０元 跌０﹒８８％

電能實業（００００６） ５６﹒９０元 跌０﹒８７％

恆安國際（０１０４４） ５９﹒０５元 跌０﹒８４％

碧桂園 （０２００７） １１﹒９０元 跌０﹒８３％

友邦保險（０１２９９） ８５﹒５０元 跌０﹒８１％

建設銀行（００９３９） ６﹒３４元 跌０﹒７８％

瑞聲科技（０２０１８） ４７﹒１５元 跌０﹒７４％

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（ｕｌ）

