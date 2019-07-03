《盤後部署》新股及半新股抽走資金影響港股升勢，２９０００遇阻

《經濟通通訊社３日專訊》隨著市場逐漸消化美中貿易休戰的利好消息，港股於近二萬九關

湧現獲利盤，今早低開９３點後，跌幅隨即擴大最多１５４點，全日低見２８７２１點，幸本地

地產股及收租股受捧，加上內房股亦有買盤湧入，帶動港股跌幅進一步收窄，惟半日僅最多反彈

１６點，高見２８８９１點。午後大部分時間，港股多錄得輕微跌幅，最終全日收跌２０點，報

２８８５５點。主板成交８０４﹒４４億元，較昨日大幅減少２８﹒４２％。

國企指數收報１０９２２點，跌５８點或０﹒５４％。

Ａ股表現受壓，滬指報３０１５點，跌２８點或０﹒９４％。深成指報９４１９點，挫

１２５點或１﹒３２％。兩市全日成交４８８２億人幣，較昨日減少９﹒４％。



＊歐美央行或於下月減息，有利環球股市表現＊



「習特會」於上周六（２９日）結束，中美兩國一如市場預期將恢復貿易談判，市場亦重新

聚焦在美國減息，而美國本周亦將會有多項經濟數據出台，而本港時間今晚１０點將會公布六月

份工廠訂單及ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ，前者預期由環比跌０﹒８％，收窄至０﹒４％；後者預期

由５６﹒９，收窄至５６﹒１。另外，美國亦將於本周五（５日）公布上月份非農新增職位，市

場預期將增加１６﹒４萬個職位。不過，由於５月份僅新增７﹒５萬份，在低基數效應下，出現

較高增長應屬預料之內。

聯儲局主席鮑威爾早前曾強調，會視乎經濟數據的強弱作為減息的依據，若本周出台的數據

未及預期，今月舉行的議息會議減息四分之一厘的機會將大大增加，成為其中一個港股向上的催

化劑。此外，歐央行早前亦釋放寬鬆訊號，大摩更預料，歐央行最快會於今月將存款利率降低

１０個基點，並最快於今年第四季重啟量化寬鬆，全球兩大央行減息將有利環球股市表現。



＊若守穩二萬九，五月下跌裂口底部第二阻力＊



港股昨日急升３３２點兼重上百天線（２８６０４點），於貼近二萬九關後出現回吐，惟回

吐幅度不大，日內僅最多跌逾百點。事實上，中美貿易戰為早前困擾港股其中一個重大利淡因素

，但隨著中美貿易戰紓緩，港股出現急跌的空間應不大。然而，美國總統特朗普向來立場反覆，

市場要慎防特朗普突然再次變臉，重演五月份時大跌的戲碼。不過，若市場沒有出現任何利淡消

息，相信港股應可穩守自上月初起形成的上升軌。

近期多隻半新股持續熱炒，隨著今月將有多隻新股上市，其中，集資高達７６４億元的百威

亞太計劃於本月１９日掛牌上市，料會吸引不少資金流入新股市場，預期會繼續令港元拆息高企

，並進一步影響港股升勢，短線於二萬九仍有相當阻力。若十天線（２８５０４點）升破百天線

形成黃金交叉，港股則有望成功再次挑戰兼企穩二萬九，五月初下跌裂口的底部約２９４００點

成為第二阻力。（ｔｔ）

