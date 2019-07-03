《外地經濟》特朗普宣布兩名聯儲局理事提名人選

《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普宣布提名聖路易斯聯儲執行副行長Ｃｈｒｉｓｔ

ｏｐｈｅｒ Ｗａｌｌｅｒ，以及歐洲復興開發銀行的美國董事Ｊｕｄｙ Ｓｈｅｌｔｏｎ出任

聯儲局理事。

兩位人選的提名都必須得到參議院的確認，Ｗａｌｌｅｒ在２００９年加入聖路易斯聯儲負

責研究工作之前，是聖母大學的經濟學教授，而Ｓｈｅｌｔｏｎ曾擔任特朗普２０１６年競選總

統期間的經濟顧問。（ｍｎ）

