《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普宣布提名聖路易斯聯儲執行副行長Ｃｈｒｉｓｔ
ｏｐｈｅｒ Ｗａｌｌｅｒ，以及歐洲復興開發銀行的美國董事Ｊｕｄｙ Ｓｈｅｌｔｏｎ出任
聯儲局理事。
兩位人選的提名都必須得到參議院的確認，Ｗａｌｌｅｒ在２００９年加入聖路易斯聯儲負
責研究工作之前，是聖母大學的經濟學教授，而Ｓｈｅｌｔｏｎ曾擔任特朗普２０１６年競選總
統期間的經濟顧問。（ｍｎ）
03/07/2019 08:37
《外地經濟》特朗普宣布兩名聯儲局理事提名人選
《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普宣布提名聖路易斯聯儲執行副行長Ｃｈｒｉｓｔ
ｏｐｈｅｒ Ｗａｌｌｅｒ，以及歐洲復興開發銀行的美國董事Ｊｕｄｙ Ｓｈｅｌｔｏｎ出任
聯儲局理事。
兩位人選的提名都必須得到參議院的確認，Ｗａｌｌｅｒ在２００９年加入聖路易斯聯儲負
責研究工作之前，是聖母大學的經濟學教授，而Ｓｈｅｌｔｏｎ曾擔任特朗普２０１６年競選總
統期間的經濟顧問。（ｍｎ）
|興證快訊03/07/2019
港股反彈
|國際動態03/07/2019
fb矽谷郵政設施 疑收沙林毒劑包裹
|生財有道02/07/2019
【貿戰緩和】券商：華為事件降溫，舜宇、鐵塔仍有一成上升空間
|生財有道02/07/2019
《開市Good Morning》溫傑：留意尾市升勢能否持續
|FOCUS02/07/2019
【FOCUS】中美風浪隨時再起 港避「誤傷」須法治自由取信
|國際動態02/07/2019
北韓傳媒：特金會 建前所未有信任
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰