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03/07/2019 08:37

《外地經濟》特朗普宣布兩名聯儲局理事提名人選

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國總統特朗普宣布提名聖路易斯聯儲執行副行長Ｃｈｒｉｓｔ
ｏｐｈｅｒ　Ｗａｌｌｅｒ，以及歐洲復興開發銀行的美國董事Ｊｕｄｙ　Ｓｈｅｌｔｏｎ出任
聯儲局理事。
　　兩位人選的提名都必須得到參議院的確認，Ｗａｌｌｅｒ在２００９年加入聖路易斯聯儲負
責研究工作之前，是聖母大學的經濟學教授，而Ｓｈｅｌｔｏｎ曾擔任特朗普２０１６年競選總
統期間的經濟顧問。（ｍｎ）

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