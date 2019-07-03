《經濟通通訊社３日專訊》美國克利夫蘭聯儲梅斯特表示，在有更多跡象顯示美國經濟真的
正在放緩前，對減息的做法表示懷疑。
市場普遍預計聯儲局將在７月減息，不過梅斯特稱，在考慮改變貨幣政策立場之前，應收集
更多經濟數據，在這個時候貿然減息，可能會加劇市場對前景惡化的負面情緒。
梅斯特在今年聯儲局政策制定委員會沒有投票權，但會參與討論。她稱，預計美國經濟將在
今年繼續表現強勁。（ｍｎ）
03/07/2019 08:49
《外地經濟》美國克利夫蘭聯儲：目前不支持減息
《經濟通通訊社３日專訊》美國克利夫蘭聯儲梅斯特表示，在有更多跡象顯示美國經濟真的
正在放緩前，對減息的做法表示懷疑。
市場普遍預計聯儲局將在７月減息，不過梅斯特稱，在考慮改變貨幣政策立場之前，應收集
更多經濟數據，在這個時候貿然減息，可能會加劇市場對前景惡化的負面情緒。
梅斯特在今年聯儲局政策制定委員會沒有投票權，但會參與討論。她稱，預計美國經濟將在
今年繼續表現強勁。（ｍｎ）
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