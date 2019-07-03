《經濟通通訊社３日專訊》油組與俄羅斯等盟友同意將原油減產協議延長至２０２０年３月
，尋求在全球經濟疲弱及美國產量飆升的形勢下支撐油價。
不過此舉可能會激怒美國總統特朗普，特朗普曾要求油組最大產油國沙特阿拉伯增加石油供
應，並幫助降低油價，以換取美國軍事對抗伊朗。
沙特能源大臣法利赫（Ｋｈａｌｉｄａｌ－Ｆａｌｉｈ）表示，在上周末２０國集團（Ｇ２
０）領導人會議結束後，他對全球經濟的看法變得愈來愈樂觀，因為美中平達成貿易戰休戰協議
，恢復貿易談判。（ｍｎ）
03/07/2019 09:20
【油市博奕】油組與俄羅斯同意延長減產協議９個月
《經濟通通訊社３日專訊》油組與俄羅斯等盟友同意將原油減產協議延長至２０２０年３月
，尋求在全球經濟疲弱及美國產量飆升的形勢下支撐油價。
不過此舉可能會激怒美國總統特朗普，特朗普曾要求油組最大產油國沙特阿拉伯增加石油供
應，並幫助降低油價，以換取美國軍事對抗伊朗。
沙特能源大臣法利赫（Ｋｈａｌｉｄａｌ－Ｆａｌｉｈ）表示，在上周末２０國集團（Ｇ２
０）領導人會議結束後，他對全球經濟的看法變得愈來愈樂觀，因為美中平達成貿易戰休戰協議
，恢復貿易談判。（ｍｎ）
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