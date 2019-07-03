《經濟通通訊社３日專訊》歐盟表示，對於與美國就飛機補貼爭端進行磋商持開放態度，不
過會對美國將歐洲產品列入關稅清單實施報復。
美國之前曾列出價值２１０億美元、可能面臨關稅的歐洲商品清單，於周一又在此基礎上增
加４０億美元的歐洲商品清單。
白宮貿易事務顧問納瓦羅表示，美國政府可能在數周後宣布哪些商品將被美國加徵關稅，強
調美方尋求的是公平及互惠的貿易。（ｍｎ）
03/07/2019 11:55
【貿易開戰】歐盟不反對與美磋商飛機補貼，惟擬報復美方關稅行動
《經濟通通訊社３日專訊》歐盟表示，對於與美國就飛機補貼爭端進行磋商持開放態度，不
過會對美國將歐洲產品列入關稅清單實施報復。
美國之前曾列出價值２１０億美元、可能面臨關稅的歐洲商品清單，於周一又在此基礎上增
加４０億美元的歐洲商品清單。
白宮貿易事務顧問納瓦羅表示，美國政府可能在數周後宣布哪些商品將被美國加徵關稅，強
調美方尋求的是公平及互惠的貿易。（ｍｎ）
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