【貿易開戰】歐盟不反對與美磋商飛機補貼，惟擬報復美方關稅行動

《經濟通通訊社３日專訊》歐盟表示，對於與美國就飛機補貼爭端進行磋商持開放態度，不

過會對美國將歐洲產品列入關稅清單實施報復。

美國之前曾列出價值２１０億美元、可能面臨關稅的歐洲商品清單，於周一又在此基礎上增

加４０億美元的歐洲商品清單。

白宮貿易事務顧問納瓦羅表示，美國政府可能在數周後宣布哪些商品將被美國加徵關稅，強

調美方尋求的是公平及互惠的貿易。（ｍｎ）

