《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部表示，將對某些在南韓或台灣生產、然後運往越南稍
微加工、最後出口到美國的鋼產品徵收最高達４５６％的關稅。
商務部在一份聲明中表示，對南韓及台灣產品的關稅分別是在２０１５年１２月及２０１６
年２月實行，從上述日期至２０１９年４月與之前的類似時期相比，從越南出口到美國的耐腐蝕
鋼材及冷軋鋼分別增加３３２％及９１６％。（ｍｎ）
03/07/2019 15:06
【貿易開戰】美國對經越南輸美的南韓及台灣鋼產品徵收關稅
《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部表示，將對某些在南韓或台灣生產、然後運往越南稍
微加工、最後出口到美國的鋼產品徵收最高達４５６％的關稅。
商務部在一份聲明中表示，對南韓及台灣產品的關稅分別是在２０１５年１２月及２０１６
年２月實行，從上述日期至２０１９年４月與之前的類似時期相比，從越南出口到美國的耐腐蝕
鋼材及冷軋鋼分別增加３３２％及９１６％。（ｍｎ）
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