【貿易開戰】美國對經越南輸美的南韓及台灣鋼產品徵收關稅

《經濟通通訊社３日專訊》美國商務部表示，將對某些在南韓或台灣生產、然後運往越南稍

微加工、最後出口到美國的鋼產品徵收最高達４５６％的關稅。

商務部在一份聲明中表示，對南韓及台灣產品的關稅分別是在２０１５年１２月及２０１６

年２月實行，從上述日期至２０１９年４月與之前的類似時期相比，從越南出口到美國的耐腐蝕

鋼材及冷軋鋼分別增加３３２％及９１６％。（ｍｎ）

