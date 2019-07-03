《異動股》希瑪眼科（３３０９）逆市飆一成六，料中期淨利增逾倍

《經濟通通訊社３日專訊》希瑪眼科（０３３０９）現報５﹒１３元，升１５﹒８％，盤中

高見５﹒２３元，重上百天線（約４﹒７４１元），暫成交達７５２萬股，涉資３８４５萬元。

希瑪眼科發盈喜，預期截至６月３０日止中期淨利潤比去年同期淨利潤約１２０２萬元大幅

增加逾１倍，即約２４０４萬元。

該集團指，淨利潤上升主因收益金額大幅增加、於去年１月開始營業的北京眼科醫院淨虧損

金額減少及因以人民幣計值的銀行存款減少而產生的外匯虧損金額減少。

然而，公司同時指去年１１月開始營業的深圳市寶安區衛星診所及於３月２８日收購的昆明

眼科醫院產生的淨虧損有所抵銷。

現時，恆生指數報２８７５７，跌１１７點或跌０﹒４１％，主板成交８７﹒５５億元。國

企指數報１０９２８，跌０﹒４８％或跌５２點。

上證綜合指數報３０１７，跌２６點或跌０﹒８６％，暫成交２９４﹒２５億元人民幣。



表列十大升幅個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國烯谷（０００６３） ０﹒２７０元 升９１﹒４９％

朝威控股（０８０５９） ０﹒０７２元 升２８﹒５７％

精雅印刷（０８３９１） ０﹒３４５元 升２５﹒４５％

康大食品（００８３４） ０﹒８００元 升２３﹒０８％

鷹普精密（０１２８６） ５﹒０４０元 升１９﹒７１％



中科生物（０１２３７） ０﹒０７０元 升１６﹒６７％

希瑪眼科（０３３０９） ５﹒１５０元 升１６﹒２５％

創業集團（０２２２１） １﹒２００元 升１５﹒３８％

中煙香港（０６０５５） ２２﹒７００元 升１４﹒３０％

ＣＬＡＳＳＩＦＩＥＤ ＧＰ

（０８２３２） ０﹒２１２元 升１３﹒３７％

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（ｓｃ）

