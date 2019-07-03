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即市新聞

03/07/2019 15:35

《異動股》據報新城董事長涉猥褻案股價挫一成四，新城悅瀉一成七

　　《經濟通通訊社３日專訊》據報新城控股（０１０３０）董事長涉猥褻案女童，新城系內股
份急瀉，其中新城發展報９﹒０５元，跌１４﹒３％，盤中低報８﹒７７元，穿十天
（約１０﹒０１元）、廿天（約９﹒６５８元）及五十天線（約９﹒０５６元），暫成交達
５７１３萬股，涉資５﹒６１億元。該股早段曾高見１１﹒０６元，創上市新高。
　　新城悅（０１７５５）則跌１６﹒６３％，報７﹒１７元，穿十天（約８﹒１４９元）、廿
天（約７﹒７７３元）、五十天線（約７﹒０５８元）及百天線（約６﹒７３４元），暫成交達
６４６萬股，涉資５２２１萬元，主動沽盤６１％。
　　據內地媒體報道，新城控股姓黃董事長涉於上周六（６月２９日），在上海市萬航渡路一家
五星酒店侵犯一名９歲女童，該名董事於周一（１日）已被強制拘留。
　　現時，恆生指數報２８７９８，跌７６點或跌０﹒２７％，主板成交６７６﹒７６億元。國
企指數報１０９００，跌０﹒７４％或跌８０點。
　　上證綜指收報３０１５，跌２８點或跌０﹒９４％，暫成交２１８６﹒５８億元人民幣。

　　表列新城系內股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新城發展（０１０３０）　　　９﹒０５元　　　跌１４﹒３０％
　　新城悅　（０１７５５）　　　７﹒１７元　　　跌１６﹒６３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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