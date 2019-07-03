《異動股》據報新城董事長涉猥褻案股價挫一成四，新城悅瀉一成七

《經濟通通訊社３日專訊》據報新城控股（０１０３０）董事長涉猥褻案女童，新城系內股

份急瀉，其中新城發展報９﹒０５元，跌１４﹒３％，盤中低報８﹒７７元，穿十天

（約１０﹒０１元）、廿天（約９﹒６５８元）及五十天線（約９﹒０５６元），暫成交達

５７１３萬股，涉資５﹒６１億元。該股早段曾高見１１﹒０６元，創上市新高。

新城悅（０１７５５）則跌１６﹒６３％，報７﹒１７元，穿十天（約８﹒１４９元）、廿

天（約７﹒７７３元）、五十天線（約７﹒０５８元）及百天線（約６﹒７３４元），暫成交達

６４６萬股，涉資５２２１萬元，主動沽盤６１％。

據內地媒體報道，新城控股姓黃董事長涉於上周六（６月２９日），在上海市萬航渡路一家

五星酒店侵犯一名９歲女童，該名董事於周一（１日）已被強制拘留。

現時，恆生指數報２８７９８，跌７６點或跌０﹒２７％，主板成交６７６﹒７６億元。國

企指數報１０９００，跌０﹒７４％或跌８０點。

上證綜指收報３０１５，跌２８點或跌０﹒９４％，暫成交２１８６﹒５８億元人民幣。



表列新城系內股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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新城發展（０１０３０） ９﹒０５元 跌１４﹒３０％

新城悅 （０１７５５） ７﹒１７元 跌１６﹒６３％

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（ｓｃ）

