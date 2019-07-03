《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》百度ＡＩ開發者大會上，百度創始人、董事
長兼ＣＥＯ李彥宏宣布，百度日前與吉利達成戰略合作，攜手開創智能出行新生態，合作涉及智
能網聯、無人駕駛等諸多方面。
吉利控股董事長李書福現身百度ＡＩ開發者大會並表示，希望雙方合作能夠佔領智能出行制
高點。
03/07/2019 11:22
【駐京專電】百度與吉利戰略合作，涉智能網聯、無人駕駛
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》百度ＡＩ開發者大會上，百度創始人、董事
長兼ＣＥＯ李彥宏宣布，百度日前與吉利達成戰略合作，攜手開創智能出行新生態，合作涉及智
能網聯、無人駕駛等諸多方面。
吉利控股董事長李書福現身百度ＡＩ開發者大會並表示，希望雙方合作能夠佔領智能出行制
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