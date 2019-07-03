《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上交所發布通知，將聯合證金公司、中國結
算上海分公司於周六（６日）組織開展科創板交易性能容量、科創板產品增加擴位證券簡稱全網
測試。
03/07/2019 15:07
【科創板】上交所本周六開展科創板交易性能容量全網測試
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上交所發布通知，將聯合證金公司、中國結
算上海分公司於周六（６日）組織開展科創板交易性能容量、科創板產品增加擴位證券簡稱全網
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