《午市前瞻》中美會面成果已大致反映，港股短期料兩萬九點遇阻

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股高開高收，但港股上日急升逾３００點，今日見回吐，

恆指今早呈低開低走格局，低開９３點報２８７８１後，一度跌至２８７２１，及後跌幅明顯收

窄。個股方面，隔晚油價急跌拖累今早「三桶油」表現，中石油（００８５７）跌幅顯著，半日

挫２﹒３％，報４﹒２４元。穆迪指未來一年奶價將上揚，刺激蒙牛（０２３１９）升４﹒５％

再創新高。另外地產股略見鑊氣，主要由於昨日澳洲進行減息，市場關注七月尾美國聯儲局是否

跟隨外圍步伐。

恆生指數中午收報２８８２３點，跌５２點或０﹒１８％，半日成交４４６﹒９億元。國企

指數收報１０９１１點，跌６９點或０﹒６４％。

內地Ａ股今早跟隨回吐，上証半日收報３０２２點，跌２１點或０﹒７％。深証半日收報９

４８７點，兩市半日成交２７９３﹒３５億元。

重磅股方面，匯控（００００５）無升跌，報６５﹒３５元；香港交易所（００３８８）跌

０﹒１４％，報２７９﹒６元；騰訊控股（００７００）跌１﹒０５％，報３５８﹒６元；中國

移動（００９４１）跌０﹒２８％，報７１元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２９％，報８６

﹒４５元。另外，萬洲國際（００２８８）跌２﹒５３％，報８﹒０８元，為半日最差藍籌。



＊地產股又現炒風，蒙牛創新高其他食品股隨市下挫＊



大市於高位略現阻力，部分板塊開始湧現獲利盤，惟地產股則有資金流入。市場對於７月尾

是否開展減息表示關注，惟早前美聯儲主席鮑威爾暗示局方不應受短期因素而調整貨幣政策，因

為目前對於是否減息仍難以猜測。多隻藍籌地產股今早進入恆指十大升幅榜內，恆基地產

（０００１２）漲１﹒８５％，報４４﹒１元；新地（０００１６）升１﹒８１％，報１３５元

；新世界（０００１７）走高１﹒６％，報１２﹒６８元；會德豐（０００２０）微升

０﹒８１％，報５６﹒３５元；恆隆地產（００１０１）升２﹒８８％，報１９﹒２８元；太古

地產（０１９７２）走高１﹒１１％，報３１﹒９５元。

國際評級機構穆迪發表報告認為，中國國內原奶需求上升，而供應持續下降，未來１２個月

原奶價格將繼續上漲。消息刺激蒙牛半日升４﹒５６％，報３２﹒１元，並暫為今日高位及最佳

藍籌股。惟其他食品股則未有跟隨升勢，中國旺旺（００１５１）跌１﹒８５％，報６﹒３５元

；青島啤酒（００１６８）升０﹒１％，報５０﹒９元；統一企業（００２２０）跌

１﹒３４％，報８﹒８５元；康師傅（００３２２）跌０﹒７７％，報１２﹒９２元。

大市回吐下，公用股有追捧，港鐵（０００６６）今早再創歷史新高，半日升０﹒４７％，

報５３﹒２元；領展（００８２３）今日升２﹒１４％，報９８﹒０５元，並邁向「紅底股」方

向。中電控股（００００２）升０﹒７４％，報８８元；中華煤氣（００００３）漲

０﹒４６％，報１７﹒６２元；電能實業（００００６）跌０﹒１７％，報５７﹒３元。



＊資金避險黃金股反彈，野村料內房６月銷售表現佳＊



現貨金價格繼續於１４００美元之上徘徊，加上股市下挫下，黃金股作避險需求加劇，紫金

礦業（０２８９９）升０﹒３２％，報３﹒１６元；招金礦業（０１８１８）升１﹒５％，報８

﹒７８元；山東黃金（０１７８７）急彈７﹒２４％，報１５﹒９６元；恆興黃金

（０２３０３）升１﹒５８％，報５﹒８元；中國黃金（０２０９９）升１﹒４２％，報１０元

。

野村發表研究報告指出，該行所追蹤的１６間中國地產商６月的銷售勝預期，按年升

１９％，首六個月銷售按年增１１％。內房今早表現先升後回，中海外（００６８８）升

０﹒８６％，報２９﹒３元；融創（０１９１８）跌０﹒２５％，報３９﹒３元；碧桂園

（０２００７）升０﹒６７％，報１２﹒０８元；中國恆大（０３３３３）跌０﹒６７％，報

２２﹒３５元；萬科企業（０２２０２）升２﹒４９％，報３０﹒８５元。

半新股再次成為市場新寵，中煙香港（０６０５５）曾衝上２８﹒５元上市新高，較招股價

高出近５倍，半日升５﹒７４％，報２１元。其他半新股方面，錦欣生殖（０１９５１）升

０﹒９％，報８﹒９３元；東方教育（００６６７）升２﹒４９％，報１１﹒５２元；太興集團

（０６８１１）升１﹒１１％，報２﹒７３元；翰森製藥（０３６９２）升５﹒０６％，報

２２﹒８５元；創世紀（０１８４９）跌４﹒０５％，報０﹒３５５元。



＊蘇沛豐﹕低估值手機設備股可吼，通達、鴻騰追落後＊



港股昨日升逾３００點後，今日出現回吐。招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通通訊社

》表示，大市回落顯示市場缺乏方向，因為Ｇ２０峰會之上中美兩國元首會面的成果已大致反映

，加上大市自上月低位反彈至今，累計升幅逾１０００點，預料恆指在２９０００點會遇到阻力

，短期支持位在２８６００點水平。

他又指，市場關注本周美國公布的就業數據，以此了解聯儲局在下半年減息的可能性，加上

美國本周四（４日）假期在即，料美股變化不大，港股市場亦會繼續抱觀望態度。

中美貿易戰相關股份如手機設備股昨日大升，今日亦隨市回落。蘇沛豐表示，Ｇ２０會談當

中最大的驚喜是華為獲解禁，整個行業的氣氛改善，因此相關股份仍有上升空間。他建議，投資

者現時可「追落後」，買入估值較低的手機相關股。當中，他推薦通達集團（００６９８），現

價買入可上望０﹒７４元；而鴻騰精密（０６０８８）現價買入則可上望３﹒５５元。

（ｙｋ、ｕｌ）

