【習特會】發改委智囊：凶險時刻已過，下半年經濟有望「弱企穩」

備受矚目的「習特會」上周六（２９日）塵埃落定，以「重啟談判、不加徵新關稅」為中國

經濟吹暖風，下半年經濟有望「弱企穩」。

「中美摩擦是中國經濟目前最大的不確定性。」國家發改委宏觀經濟研究院常務副院長王昌

林接受專訪時表示，中國經濟行至爬坡過坎的轉型期，又遭遇外部不確定風險加大、世界經濟放

緩的因素，經濟有一定程度的放緩是客觀事實。雖然中美元首會面取得積極成果，但前期摩擦受

到的影響在下半年將陸續顯現，經濟還將進一步放緩，但經濟增長不會滑出６％至６﹒５％

區間。《香港經濟日報》

