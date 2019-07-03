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03/07/2019 08:20

【習特會】發改委智囊：凶險時刻已過，下半年經濟有望「弱企穩」

　　備受矚目的「習特會」上周六（２９日）塵埃落定，以「重啟談判、不加徵新關稅」為中國
經濟吹暖風，下半年經濟有望「弱企穩」。
　　「中美摩擦是中國經濟目前最大的不確定性。」國家發改委宏觀經濟研究院常務副院長王昌
林接受專訪時表示，中國經濟行至爬坡過坎的轉型期，又遭遇外部不確定風險加大、世界經濟放
緩的因素，經濟有一定程度的放緩是客觀事實。雖然中美元首會面取得積極成果，但前期摩擦受
到的影響在下半年將陸續顯現，經濟還將進一步放緩，但經濟增長不會滑出６％至６﹒５％
區間。《香港經濟日報》

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