《外企動向》三星：Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ仍未準備好，望予耐性

三星Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ之前傳出屏幕有問題，及後更有絞鍊香港零件以及保護膜脫落

問題，令三星延遲Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ上市時間。

三星電子移動通訊業務部總裁高東真承認，Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ是在「準備好之前

（ｂｅｆｏｒｅ ｉｔ ｗａｓ ｒｅａｄｙ）」推出，導致三星未能如期向客戶發貨。

高東真表示，三星已經找出Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ的所有問題，並在２０００個設備進行

測試。不過，他承認Ｇａｌａｘｙ Ｆｏｌｄ現在根本未準備好，期望客戶給予耐性等待。

《香港經濟日報》

