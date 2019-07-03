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03/07/2019 08:21

《外企動向》三星：Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ仍未準備好，望予耐性

　　三星Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ之前傳出屏幕有問題，及後更有絞鍊香港零件以及保護膜脫落
問題，令三星延遲Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ上市時間。
　　三星電子移動通訊業務部總裁高東真承認，Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ是在「準備好之前
（ｂｅｆｏｒｅ　ｉｔ　ｗａｓ　ｒｅａｄｙ）」推出，導致三星未能如期向客戶發貨。
　　高東真表示，三星已經找出Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ的所有問題，並在２０００個設備進行
測試。不過，他承認Ｇａｌａｘｙ　Ｆｏｌｄ現在根本未準備好，期望客戶給予耐性等待。
《香港經濟日報》

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